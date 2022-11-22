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社會 社會焦點 保障人權

「控八控控」檢舉電話奏效　屏檢查獲村長候選人每票1千元賄選

▲屏東地檢署 。（圖／資料照）

▲屏東地檢署 。（圖／資料照）

記者陳崑福／屏東報導

民眾撥打0800-024099按4檢舉專線，向屏東地檢署檢舉屏東縣萬巒鄉某村長候選人涉及賄選，經檢察官鄭央鄉指揮屏東縣政府警察局內埔分局偵辦後，業於日前偵結提起公訴。據悉，屏檢指揮相關單位已查獲賄選案件20餘件，於審慎偵查完備後，將陸續偵結。

萬巒鄉林姓村長候選人為求順利當選，與陳姓樁腳共同基於對有投票權之人賄賂之犯意聯絡，林某委由陳某以每票新臺幣1000元向選民買票，以此方式尋求選民支持。

嗣林某於7至8月間某日許，在巒鄉平安路交付1000元予選民林某收受，以尋求其支持；另於同年8月間某日，在萬巒鄉柑園路，拿取1000元向邱姓選民行賄，惟經邱某當場拒絕收受；再於同年9月間，在萬巒鄉永平路，交付1000元予林姓選民收受，並要求投票支持。

屏東地檢署接獲情資後，旋指派檢察官鄭央鄉指揮偵辦，經嚴密蒐證後， 經實施搜索且傳訊相關證人到案，全案業於日前偵結，認林姓候選人、陳姓樁腳共同犯公職人員選舉罷免法第99條第1項之投票交付賄賂罪嫌，及同條第2項投票預備行賄罪嫌，又其2人於偵查中自白犯行，請法院依同條第5項規定減輕其刑。而選民林某等2人因一時失慮致罹刑章，然犯後已坦承犯行，並繳交全部或部分賄款，均予緩起訴處分，以勵自新。

選舉投票日將至，屏東地檢署籲請民眾如見聞賄選情事應勇於檢舉（專線：0800-024099按4），共同維護選舉之公平公正性，該署對於所有檢舉案件均有嚴謹之保密措施，對於檢舉人的身份絕對保密。並呼籲各候選人及助選人員，務必乾淨參選、公平競爭，若有觸犯公職人員選舉罷免法等相關法令，必將積極查辦，以維法治。

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