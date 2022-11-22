專家憂「投票日確診黑數會很多」　王必勝：相信國民素質守法觀念好

▲中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

台灣本土疫情已連續6周下降，但前疾管局副局長施文儀認為，現在開始確診黑數會越來越多，呼籲高危險群中沒有打疫苗或三個月內沒確診的，不要參與投票。對此，中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝表示，相信國民素質很高，不會有因為要投票而不通報確診的狀況，另外，投票所都有做相關保護措施和通道，大家可以放心投票。

施文儀一再三呼籲政府應該要制定配套，讓確診者可以參與投票。施文儀今天也再度提到，因為投票關係，今天開始確診誠實通報的人會減少，投票日當天黑數一定很多，所以只能呼籲重症高危險群要做好防護，沒有保護力的危險群最好當天不要去投票。

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針對相關呼籲，王必勝說，從今天開始會受到不能外出影響導致可能無法去投票的人數約是18,150人，跟上周比起來是減少不少，「但我想我們國民素質真的是很高，對守法觀念都很好，並沒有所謂的大家因為要去投票而不去通報確診的狀況。」

王必勝說，關於投票這件事，即使脆弱族群年紀大的也可以去投票，因為投票所有相關保護措施，包括我剛剛講的有症狀、有發燒者都有防疫專用通道，大家也都要戴好口罩，中選會安排的工作人員也會做消毒，請大家放心。

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