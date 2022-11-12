認識5天就壞壞！爸開門撞見國中女兒「V字形」　怒告男網友判6月

▲小琍約認識5天的男網友到家裡，主動邀約壞壞，被父親開門撞見，男網友被告上法院。（示意圖／LibreStock）

記者蔡怡萍／台中報導

一名國中少女小琍（化名）認識男網友阿呈（化名）才5天，就將對方偷偷帶回家中，2人裸身共浴、不停摸摸抱抱，忍耐直到床上準備開始激戰時，小琍的父親突然開門，撞見全裸的阿呈趴在女兒身上，父親暴怒對阿呈提告，一審法院依對於十四歲以上未滿十六歲之女子為性交未遂，處有期徒刑6月，上訴台中高分院後維持原判。

判決指出，15歲少女小琍在2021年11月14日時，透過LINE群組認識了剛成年的男網友阿呈，很聊得來的2人在同年月19日就相約見面，到了傍晚小琍將阿呈帶回她位於彰化的家，2人一進到房間就忘情撫摸親吻，小琍提議一起洗澡、於是2人共洗鴛鴦浴，直到從浴室出來、阿呈將小琍放到床上正要進行未完的事，小琍的父親突然將房門打開，撞見阿呈裸身趴伏在小琍身上。

阿呈被小琍父親告上法院後，他表示是小琍主動邀約到她家，而且小琍體型比自己高大，他並不知道小琍還未成年，甚至他當下因為沒有保險套準備作罷時，小琍自己回答「沒有也沒關係」，主張一連串舉動都是小琍主導，他沒有主觀犯意。

法官審後認為，阿呈有著手性行為的事實，雖有和解意願，但小琍父親氣憤拒絕和解，考量他無前科、剛成年不久，依對於十四歲以上未滿十六歲之女子為性交未遂，處有期徒刑6月；上訴到台中高分院後，認為裁量適當予以駁回，全案仍可上訴。