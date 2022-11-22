大學嫩妹工作5年「對比照曝光」　她嘆：歲月是把殺豬刀

▲女子貼出大學時期的嫩照。（圖／翻攝《搜狐千里眼》，下同）

圖文／CTWANT

工作會摧殘一個人，這句話所言不假！近日一位大陸網友，曬出自己工作5年的變化，和大學實習的照片相差極大，眼裡失去了光彩，引發熱烈討論，網友直呼，「天啊，我跟她一樣」。

據《搜狐千里眼》報導，一位北京女子說，照片是她大三實習拍的，另一張工作5年後的照片，感覺自己變化很大，她現在從事諮詢服務業，「歲月是把殺豬刀，經過社會的毒打，壓力肯定會大。」雖然現在工作也讓上了軌道，但還是會有壓力，她會積極保養，督促自己恢復到以前的模樣。

▲女子工作5年後的滄桑模樣。

從她貼出的照片中可見，大學時期她算是清純可愛的正妹，露出淺淺的微笑，而工作5年後，笑容不見了，臉上也失去光彩，讓人好奇她在職場上究竟經歷了什麼。

此文曝光後，網友紛紛留言「讀書青春飛，謀生歲月摧。5年匆匆過，眼神失光輝」、「我覺得我辭職可以多活幾年」、「要讓所有人知道工作的代價，然後每天默念100遍我愛工作」、「我工作7年，去年同學見面，跟我說眼神變了，變得不再像以前一樣純粹，像是經歷了很多一樣」、「不是濾鏡美肌的問題，是眼神明顯疲憊沒有神彩」。

但也有網友說，5年的長相本來就會有變化，「雖然工作勞心傷神是一方面，但是5年這光景，怎麼著一個人的容貌也會有變化了，就像你看大一和碩一的照片，能一樣嗎？」

省錢大作戰！超夯優惠等你GO

一包只要11元►東風極柔「150抽」衛生紙快來搶原價$1399 限時↘$799

大罐又便宜 ►衣物徹底洗淨「妙管家抗菌洗衣精4000gx4瓶」限時↘$399

1顆不到7元►毛孩專用 Dr.好骨力 讓愛貓愛犬健康好靈活 限時↘$399

延伸閱讀

▸ 汪小菲開地圖炮狂炸…黃子佼、藍正龍、周渝民衰被點名 大S輕鬆扣到錢原因曝

▸ 汪小菲不理大S聲明持續抓狂 砲轟許雅鈞外遇養女人、要具俊曄滾出他家

▸ 外銷訂單連2黑 11月年減幅估更擴大