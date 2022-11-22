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邱瓈寬被控偽造本票侵占恩師1.6億遺產　檢察官調查結果出爐

▲▼名製作人「寬姐」邱瓈寬赴台北地方法院出庭，但是來作證的。（圖／記者楊佩琪攝）

▲邱瓈寬被控侵占、偽造恩師本票案，經台北地檢署調查後，因罪嫌不足獲不起訴。（圖／資料照）

記者劉昌松／台北報導

名製作人邱瓈寬的製片恩師裴祥泉7年前病逝後，裴的妹妹裴祥麟懷疑，邱瓈寬和楊姓員工偽造4張假的本票共1.63億元，然後以債務擔保把本票名義交給名導曾志偉、朱延平，涉嫌侵占裴祥泉遺產，台北地檢署調查後，根據本票是由裴祥泉親自簽名等證據，認為全案犯罪嫌疑不足，22日處分不起訴邱瓈寬和楊姓員工。

這起藝能界鉅額遺囑官司，起因於裴祥泉2015年5月過世後，裴的親人要去辦理相關遺產申報程序時得知，邱瓈寬已經以遺囑執行人的身分，完成相關程序，裴祥泉被申報的遺產高達2.18億元，另有債務1.35億。

裴的妹妹從國稅局得知，邱瓈寬所持有的遺囑是由裴祥泉口述、他人代筆，內容是「公司的帳處理完了之後，剩下的分給楊胖（楊智明）30%，阿寬（邱瓈寬）30%，漢星公司員工20%，剩下的20%，就給那些需要照顧的人」，裡面完全沒有提到家人，裴的妹妹認為遺囑造假而提起民事訴訟。

結果台北地院一審在2017年間，以3名口述遺囑見證人中，有2人就是可獲得遺產的漢星公司員工，違反《民法》「受遺贈人，不得為遺囑見證人」的規定，因此判決遺囑無效。

邱瓈寬不服，一方面上訴二審，一方面也以裴祥泉生前遭妹妹「重大之虐待或侮辱情事」，訴請法院確認家人繼承權不存在。邱瓈寬這一反告，不但讓遺囑無效的民事官司一度因此被裁定停止審理，更讓裴的妹妹氣炸，決定另外循刑事途徑，控告邱涉嫌侵占罪等罪。

裴祥麟指控，哥哥過世後的名下財產，包括漢星公司坐落土地都依該交給繼承人，但遭邱瓈寬拒絕，邱甚至和楊智明擅自在1999年到2008年間，假冒裴祥泉命億，簽發4000萬元、5700萬元、3000萬元、3600萬元本票，當作裴祥泉向曾志偉、朱延平借款擔保，涉嫌偽造有價證券；侵占等罪。

邱瓈寬等人辯稱，裴祥泉遺囑中的確有說要還錢給曾志偉和朱延平，邱瓈寬主觀上認為遺囑有效，才會接受相關贈與；楊智明則說，給出去的本票，都是依據戲劇作品結算來開立，檢察官根據民事法院審理紀錄，認為相關本票、借據上的簽名是裴祥泉本人筆跡，而邱瓈寬等人主觀上認為他們是依照裴祥泉的遺囑在執行財產分配，涉犯偽造有暨證券、侵占等罪嫌不足，因此處分不起訴。

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