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選舉公報沒寫的！　趙怡翔再爆蔣萬安「矽谷經驗」染紅關鍵資訊

▲▼蔣萬安「台北找（早）安」路口拜票-信義區。（圖／記者屠惠剛攝）

▲趙怡翔21日再爆蔣萬安「矽谷經驗」染紅的關鍵資訊。（圖／記者屠惠剛攝）

記者江采蓁／綜合報導

國民黨台北市長參選人蔣萬安多次強調自己的矽谷工作經驗，卻被綠營質疑服務的是中資企業，還涉及炒股，更批蔣萬安的事務所曾參與「借殼上市」工作，對此，蔣萬安也回應工作內容全都合乎美國當地規範。不過，民進黨大安文山區市議員候選人「口譯哥」趙怡翔日昨在臉書再爆蔣萬安「矽谷經驗」的關鍵資訊。

趙怡翔以「蔣萬安選舉公報遺漏一項關鍵資訊」為題發文，指出蔣萬安在選舉公報的經歷欄位中，再度跳過他在The Crone Law Group服務中資借殼上市的經驗，「原來，他也知道，這項經驗不值得拿來宣傳」。

趙怡翔表示，事實上，蔣萬安在自己LinkedIn上面早就承認，他從2009年6月到2011年2月在The Crone Law Group工作，是他在矽谷所在的第二間法務事務所，經歷長達1年9個月的時間。然而，最近被查出，他在這間事務所工作時，根本沒有在服務新創公司，而是在協助中國企業募資及借殼上市，涉嫌進行炒股等暴利行為。

趙怡翔提到，包括在蔣萬安在職期間，曾涉入的9間中資企業已全數被美國證券交易委員會註銷登記或強制下市，對美國股民造成巨額損失，其中多間公司還面臨民事及刑事訴訟。

「這就是蔣萬安所謂的矽谷經驗」趙怡翔強調，蔣萬安從2016年首次參選後，在選舉公報上的經歷欄位中，刻意從第一間法務事務所跳到第三間，完全省略在The Crone Law Group的爭議性工作，他才特別發文提醒，深怕台北市選民忽略這段精彩經驗。

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關鍵字：

口譯哥趙怡翔蔣萬安矽谷經驗染紅選舉公報

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