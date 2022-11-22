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屏東1年12起電動機車火警　兩大起火原因曝！消防局給建議

▲電動機車火警 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲電動機車火警 ，燒成骨架。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

根據屏東縣政府消防局統計，從2021年迄今，接獲12件電動機車起火發生火警，分析原因以「行駛中電瓶起火」及「夜間充電中起火」為主，籲請民眾購買時要注意，避免威脅生命財產安全。

▲電動機車火警 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

消防局表示，近年來，隨着國民經濟水平的不斷發展，國家倡導的綠色、節能及環保的理念被越來越多的人所接受，電動機車成爲越來越多的人的代步工具。然而由於種種原因，電動機車引發的火災案件時有所聞，且有遞增的趨勢，對人民生命財產安全造成巨大損失。

屏東縣從今年迄今，發生12件電動機車火警，而電動機車起火的電池以鋰電池為主，鋰電池起火有3種可能性： 1.外部短路（最常因人為操作不當而產生，造成內部短路，因而燃燒爆炸）。2.內部短路(由於電池的濫用，如掉落、擠壓、撞擊、過充過放導致內部的枝晶與電池生產過程中的雜質灰塵等，導致熱失控)。3.過充(電池長時間過充將使電池內部產生化學變化而起火燃燒)。

鑑於這些火警發生原因，消防局提供下列建議，在您選購或使用時多加留心，以降低電動車輛發生火災風險。
1. 選購具合格標章原廠車輛。
2. 車輛應定期保養，勿購買來路不明之鋰電池（副廠）或來路不明之行動電源，應使用符合原廠規範及認證之充電線。
3. 電動車輛充電或停放時，周圍請勿放置可燃物或停放其它車輛，應保持適當距離防火間隔，以防不幸自燃時延燒。
4. 電動車輛充電完成要拔除充電插頭，以避免當安全裝置故障失效時，發生「過充」而引發火燒車。
5. 電動車輛、電池模組應避免摔碰或撞擊，電池更應避免穿刺。
6. 停放處應儘量避免陽光直射或高溫環境。
7. 鋰電池模組有膨脹、變形或異常高溫時連絡原廠檢修，避免騎乘。
8. 電動車輛勿自行改造鋰電池模組、改造提升馬力或增速，並依原廠手冊使用保養。
9. 電動車輛充電時使用專用迴路，避免使用延長線延伸充電，並注意電線所能容納之最大安培數。

消防局長許美雪局長呼籲電動機車應避免整晚充電，防止過充情形產生。未經檢驗合格的產品及電池管理系統故障時，就容易造成鋰電池爆裂引發火災。且應詳閱電動機車使用說明書，避免造成電池不當使用，另充電時應直接接在插座充電，避免拉接過多延長線或由樓上串接至樓下充電，防止過負載引發火災

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