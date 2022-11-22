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最快月底「戶外免戴口罩」　專家：全面解封最好等明年3月

口罩、戴口罩。（圖／記者屠惠剛攝）

▲專家認為，口罩要全面解封最好等到明年3月。（圖／記者屠惠剛攝）

記者趙于婷／台北報導

台灣本土疫情已經連續6周下降，中央流行疫情指揮中心日前曾透露11月底會第一階段放寬。不過針對脫口罩，專家認為，其實要到口罩整個解封還要很久，就算之後宣布戶外不用戴，但有些地方人與人的距離和口罩遵從度很難保證，理論上是還不建議撤除口罩令的。

針對口罩放寬，指揮中心指揮官王必勝日前表示，大方向是分「室外」跟「室內」，但也會列出有哪些室外場合是例外，包括大型活動，如演唱會等；他也提到，預計也會有第三階段鬆綁，會改成「建議」戴口罩但不強制。

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依照先前計畫，預計11月就會實施口罩第一階段放寬，但至今已接近月底，指揮中心還未宣布。王必勝昨在疫情記者會表示，口罩部分還再持續研議中，主要還要看確診數是不是持續往下，還有每天會觀察現在「呼吸道疾病」的狀況，「包括兒童呼吸道融合病毒（RSV）和流感部分，這些都跟口罩有關係，如果狀況能比較確定，就會宣布了。」

針對口罩解封政策，中國附醫感染管制中心副院長黃高彬指出，其實要到口罩整個解封還要很久，因為現在病毒很多，尤其現在是流感季，也還有呼吸道融合病毒等，理論上是不建議太快撤除口罩令。

至於第一階段戶外解封口罩，黃高彬也直言，有些地方人跟人之間距離，還是很難保證，就算建議沒辦法保持社交距離要戴口罩，也要看民眾遵從度。他強調「台灣要全面取消口罩令，應該要等到明年3月，整個流感季過了比較好。」

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