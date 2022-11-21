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黃揚明預測大選壓箱好戲！　民進黨恐重演派系大亂鬥戲碼

▲▼第15任總統副總統及第10屆立法委員選舉投票程序模擬演練,投票,選舉,民主,投票所,選票,選務,地方自治,間接民權,公投,票匭,政治。（圖／記者李毓康攝）

▲黃揚明21日在臉書分析本次九合一大選後會上演什麼好戲。（圖／記者李毓康攝）

記者江采蓁／綜合報導

九合一選戰進入最後倒數5天，外界都在猜測選前黃金周各方陣營還會使出什麼催票、拉票、固票的戰術，資深媒體人黃揚明21日就在臉書分析和政壇友人推測選舉最後會上演的戲碼，引起網友熱議。

黃揚明提出各方陣營選前之夜的可能性，例如台北市長選戰中，蔣萬安會不會邀請四年前以三千票差距落敗的丁守中站台，刺激藍營選民出來投票？這次丁守中似乎完全沒現身與蔣萬安合體；陳時中會不會有「前柯市府團隊成員」集體站台；黃珊珊的選前之夜，宋楚瑜會不會終於現身；或是新竹市長選戰，鴻海董事長郭台銘會不會現身高虹安的選前之夜等等。

除了預測選前之夜，黃揚明提到，談話中友人突然說道，綠營內部有消息傳出，台中市長候選人蔡其昌可能會在選前辭立法院副院長，但不辭立委，來衝刺選情。他表示聽到此消息，直覺就覺得怪，如果蔡其昌是採辭立委因此讓副院長空出的策略，比較合邏輯，但在蔣萬安11月10日宣布辭立委時，民進黨祕書長林錫耀就已對外定調：黨內很早就有共識，與其採取這樣手段（辭立委），不如打正規戰，好好爭取民眾認同，因此七位帶職參選的縣市長候選人都不會請辭，既然黨中央都定調不辭立委，蔡其昌若有選情考量，怎麼可能只辭副院長，卻不辭立委呢？

黃揚明分析，蔡其昌若選前只辭副院長，立法院隨之而來的就是副院長改選，這空缺勢必引發民進黨內各派系有心人士的覬覦，派系鬥爭一觸即發，在選前的時機點，應該是不可能發生，但若有此傳言，是誰會希望放這樣的訊息？實在令人好奇，他也私下問了與蔡其昌熟悉的綠營幕僚，確認該團隊並沒有討論過「辭副院長」這個選項，那麼消息又會從何而來？

黃揚明表示，直到聽見20日吳子嘉主持的「董事長開講」網路直播節目中，一位網友詢問：「蔡其昌選後可以繼續當立法院副院長嗎？下一步是什麼？」他才有點恍然大悟，這盤棋即使選前沒出手，選後也可能會有人下手，若蔡其昌選得不理想，恐有黨內人士逼宮，要他交出副院長職務，讓「有心人士」得逞。

黃揚明指出，根據立法院「立法委員互選院長副院長辦法」第8條規定：「院長、副院長經全體立法委員三分之一以上人數提議，出席委員三分之二以上人數通過，得予以改選；其任期至原任之任期屆滿為止。」也就是說，若民進黨內有足夠席次支持改選副院長，是可以隨時啟動的。

黃揚明最後預測，目前蔡其昌所屬的派系是不可能會讓這樣的事件發生，這對民進黨絕對百害無一利，但就像2019年的蔡賴廝殺，今年11月26日以後，若民進黨選得不理想，也許民進黨會再次重演「黨內派系大亂鬥」也說不定。

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