北宜跨雙黃線鬼切害重機自撞　BMW駕駛認了：超車時間沒抓準

記者陳以昇／新北報導

新北市石碇區北宜公路20.8公里處，一部白色BMW小客車因超車不慎，在跨越雙黃線切回原車道時，造成右側同方向的大型重機騎士閃避不及，撞上護欄自摔倒地，幸好無人受傷，BMW駕駛表示「超車時間沒抓準，切回來才會跨雙黃線」，警方根據道交法第45條第三項開罰。

▼白色BMW跨雙黃線鬼切，大型重機閃避不及自摔 。（圖／記者陳以昇翻攝）

警方表示，20日下午3時許，30歲何姓男子駕駛白色BMW小客車，沿著北宜公路新店往坪林方向行駛，行經20.8公里處，原本是黃色虛線逆向超車後，要返回原車道時跨越雙黃線，壓迫到右側同方向22歲張男騎乘的大型重機行車空間，造成他閃避不及，撞上護欄自摔。

警方到場經酒測雙方無酒駕、無人受傷，BMW駕駛何男在現場向警方表示「超車時間沒抓準，切回來才會跨雙黃線」，張男則說「白車切回來，他沒地方閃，才會撞上護欄」，警方對何男依道路交通管制條例第45條第三項「不依規定駛入來車道」裁罰600至1800元罰款。

事發後，張男也將行車記錄器影片貼上網，引發熱議「這樣開車很不OK」、「兩輪的線都被蓋掉了」、「轎車硬切」、「雙黃線超車，還疑似超速」、「靠太近有視覺盲區」，但也有人認為「轎車超速時有打方向燈，重機也加速，互不相讓」、「沒碰撞的話有肇責嗎？」