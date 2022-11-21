「最美公務員」被夫抓包夜會上司　高官辯：進屋給手機充電

記者黃翊婷／綜合報導

中國網友近日流傳一段捉姦影片，有全國「最美公務員」之稱的吳丹，19日被丈夫發現半夜與男上司、海口市秀英區副區長李銘獨處，引發各界議論。不過，李銘事後發表聲明強調，當時他送喝醉酒的吳丹回家，因為手機沒電遭強制關機，才會在對方家中充電。

▲吳丹（左）是李銘（右）的下屬。（圖／翻攝自微博，下同。）

影片中，吳丹的丈夫在19日凌晨0時許破門而入，客廳一片狼藉，電視也被掀翻在地，他將房間中的李銘強行拉到客廳，並一邊質問「這麼晚跑到人家家裡幹什麼」，一度還氣到想要揮拳打人，但被旁邊其他人制止；接著，眾人搶走李銘的證件拍攝，上頭載明李銘是1973年12月15日出生，是海口市秀英區副區長。

而事件的另一名主角是秀英區行政審批服務局局長吳丹，她在去年12月被中央宣傳部選定為全國「最美公務員」之一，沒想到如今卻爆出疑似外遇男上司，這件事情不僅引起網友熱議，傳聞也驚動了當地黨組織。

▲吳丹曾被選為全國最美公務員之一。

不過，網路上也流傳一份李銘的聲明，他表示，18日晚間和同事聚餐，結束後幫忙代駕，並在19日凌晨0時46分抵達吳丹住處，期間吳丹因為喝醉酒頭暈，他才送對方進屋，加上手機剛好沒電遭強制關機，就暫時留下來給手機充電，結果3分鐘後吳丹的丈夫譚男就突然衝進來，不僅將他的手機打掉，還毆打吳丹。

李銘聲稱，自己在現場幫忙勸架，譚男卻打電話叫來弟弟助陣，弟弟到場後不分情況就打人，還將過程拍下來，揚言要把影片上傳到網路，所以才會出現網傳的影片，「本人給秀英區造成了不良影響，懇請組織給予嚴厲批評」。

▼李銘的聲明。