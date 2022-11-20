世新翠谷名人播客室　校長陳清河對談校園鑫馬獎主辦單位

▲ 世新大學校長陳清河（左）與泰元國際開發董事長朱婉卿（右）對談。（圖／世新大學提供）

生活中心／台北報導

正向積極的傳播力量將改善社會風氣！世新大學Live Podcast節目「翠谷名人播客室」11月18日邀請校長陳清河擔任主持人，訪問泰元國際開發董事長朱婉卿，兩人不僅分享大學與企業人才培育的經驗，也對談籌備中的第二屆「校園鑫馬獎」與公益理念推廣，共同期待運用傳播的力量，讓社會大眾了解「善、孝、愛」的故事。

全台迎接防疫新制鬆綁，青年創作者也活躍起來，兩年舉辦一次的「校園鑫馬獎」微電影競賽，第一屆總獎金即高達新台幣1千萬元，鼓勵全國大專校院學生透過影像，為社會注入更多新活力。朱婉卿表示，泰元國際開發承接此一信念，更擴大參賽對象至高中職學生，只願將獎項的核心精神擴散出去，以匯集更多有共同理念的團體與創作者加入，建構台灣影視文化正向發展。

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▲ 世新大學Live Podcast節目「翠谷名人播客室」，世新大學校長陳清河與泰元國際開發董事長朱婉卿談起校園鑫馬獎的籌辦。（圖／世新大學提供）

在校園鑫馬獎創辦時，世新大學校長陳清河就積極參與並號召多所大學加入，首屆集合了91所大專校院學生參賽，當時跑遍台灣北中南東進行推廣的他，節目中也說明數位敘事概念，「就是把嘴裡的故事，化成心中的腳本，用手邊的器材設備拍出來，讓這部短片感動他人。」這樣的作品就不會違背「善、孝、愛」的公益理念與影視專業。

「傳播的力量非常大！」朱婉卿也補充，校園鑫馬獎這個平台，除了讓學生有一個介質去傳達心中想法，特別強調「校園」，是想讓學生在校時就能夠學以致用，培養第二專長、第三專長，掌握跨域傳播的能力，「世新的學生很幸福，不只是專才也是通才，因為傳播已經深植於教學中。」陳清河也呼應她的說法，認為以建築營造規劃為主的泰元國際開發，已把公益當作企業核心，善盡社會責任，期待雙方產學合作，一起投入改變社會風氣的永續循環生態圈。

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