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「你一直看那女的！」意外捲入情侶吵架　長髮正妹6字解決

原PO一句話解決情侶爭吵。（圖／翻攝《爆廢公社二館》）

▲原PO一句話解決情侶爭吵。（圖／翻攝《爆廢公社二館》）

圖文／CTWANT

這句話聽了大家都怕！近日一位女網友說，她在公車站意外捲入情侶爭吵，女方覺得男友偷看她，還因此哭了，「我只好走過去，用很低沉的聲音說：拍謝啦，哇五懶叫免驚。」

原PO近日在《爆廢公社二館》發文說，「剛才在公車站，莫名被拉入一對情侶的爭吵。」女方怒吼說，「你是不是不愛我了。」男友表示，他沒有，他到底做什麼了？女方表示，「我看你一直看那女的。」並且手指原PO。男友喊冤，「我沒有看啊！妳是不是看錯了。」

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這時，女方開始哭泣，原PO表示，「我只好走過去，用很低沉的聲音說：拍謝啦，哇五懶叫免驚，然後他們2個就不說話，女的也不哭了，我點個頭默默離開公車站。」原PO補充，她真的是女生，「雖然我可直可彎，但真的沒有懶叫可以讓你們看。」

此文曝光後，網友紛紛留言「是我會走過去跟那個女的說，哭三小，那個男的是我不要的，然後再回頭跟那個男的說，小親親掰掰囉」、「下一秒女生又開始哭：你連男的也要看」、「結果女生聽到有懶叫哭的更大聲，男生寧願看烏懶叫的」、「是我會說，我那裡比妳男友大，別瞎操心」、「可以喔」、「今日又拯救了一對情侶」、「妳是不是有救生員執照」、「他女朋友說我也有啊」、「然後妳跟那女的譜出新戀情」。

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