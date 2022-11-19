不爽鄰居機車擋出路！他深夜放A片淫聲反擊　還用球棒、啞鈴搥牆

▲一名男子因與鄰居交惡，竟在半夜大聲放A片、佛經、電音吵鬧，意圖讓人失眠。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

記者翁子皓／台中報導

台中林男與鄰居魏姓一家因停車糾紛而交惡，竟在凌晨大聲播放電音音樂、佛經、A片淫聲等騷擾對方，還用啞鈴、棒球棍撞擊牆壁製造噪音。法官認為林男所為，已嚴重干擾鄰居的居住安寧，判林男須賠魏姓一家4口共計18萬元。

魏家主張，林男從去年2月9日到同年9月2日止，常以棒球棍、啞鈴敲打牆壁，發出聲音騷擾他們一家，還會再在半夜大聲播放電音音樂、佛經、A片淫聲擾人清夢，讓他們一家4口飽受精神折磨，無法好好休息，因此向林男提告求償80萬。

林男主張，去年1月24日魏姓一家常將機車與花瓶放到兩家住處界線上，妨礙他開車出入，他在同年2月9日請警察來處理，雙方因此有糾紛，至於魏姓一家聽到的聲音，是他的電視聲，表示是魏姓一家先敲打牆壁吵鬧，他才把電視聲音調到最大來反擊，還說魏姓一家常唱卡拉OK，發出工作噪音，表示自己才是受害者。

法官調查，發現林男確實有製造噪音，干擾魏姓一家，法官審酌林男製造噪音的次數、頻率、持續時間等，認為已達一般人難以忍受、無法安寧居住的程度，判林男必須賠償魏姓一家共18萬元，可上訴。