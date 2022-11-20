川普有望重回推特！馬斯克辦投票1500萬人作選擇　結果曝光

▲馬斯克讓網友決定川普是否可以重回推特。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合報導

全球首富馬斯克對推特進行大整頓，標榜言論自由的他19日發文發起投票，要網友決定是否恢復美國前總統川普（Donald Trump）的推特帳號權限。今（20日）投票結束，累計超過1500萬個帳號投票。

馬斯克在推特發起投票活動，決定讓推特網友來決定川普是否能在這個平台上「起死回生」，他還在留言串寫下一句拉丁文，「Vox Populi, Vox Dei」（人民的聲音，就是上帝的聲音）。

最終多達1508萬5458個帳號投票，當中51.8％贊成恢復川普帳號。馬斯克也隨即發布新推文，「人民已經發聲了。川普將恢復帳號。人民的聲音，就是上帝的聲音」

川普過去一直是推特愛用者，本身辛辣發言經常為推特帶來大量流量，在總統任期內發揮的影響力更大，甚至有「川普發推，就知股市起不起飛」的現象，但在2021年1月國會大廈暴動事件後，被指煽動人群暴力的川普在推特上繼續以美國總統身分，發表大量充滿爭議和煽動的貼文，導致他的帳號遭官方停權，至今尚未恢復。

其實馬斯克在5月收購案進行時就說過，入主後會撤銷推特對川普的禁令，但如今接手約一個月，目前尚未執行。儘管川普的帳號目前還沒恢復，但推特已經逐步恢復一些遭暫停的有爭議帳號。