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爆乳網美被逼換辣翻泳裝！「雙球比頭還大」　粉絲見7秒片全暈了

記者朱祖儀／綜合報導

網美Yukina優熙擁有天使臉孔、魔鬼身材，深受許多粉絲喜愛，在IG上也有21.3萬名粉絲追蹤。平時喜歡在社群平台和粉絲互動的她，日前也上傳新影片，看到她原本不想穿泳衣，但被人逼迫之下，換上辣翻的泳衣露出超巨雙球，7秒影片讓許多粉絲一看就暈了。

▲▼。（圖／Yukina優熙授權提供）

▲優熙被逼換上性感泳衣。（圖／Yukina優熙授權提供）

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從優熙上傳的影片中看到，她原本穿著水藍色的T恤，一旁有人拿著粉色的比基尼泳衣，希望她可以換上。她看到後露出不情願的表情，搖頭表示拒絕，但下秒被人逼迫，只好把那件泳衣換上並跳起舞來，還擺出委屈的表情，說「嗚嗚嗚，人家最聽話了」。

▲▼。（圖／Yukina優熙授權提供）

▲▼優熙經常和粉絲分享自己的好身材。（圖／Yukina優熙授權提供）

▲▼。（圖／Yukina優熙授權提供）

該影片吸引人的是，那件上衣幾乎包不住優熙豐滿的上圍，而且隨著她的舞動，雙球也跟著晃動，讓不少粉絲看了大噴鼻血，表示「超正的」、「暈了」、「這是什麼！！！？人間凶器嗎」、「奶奶比頭大了啦」、「暈船啦」、「妳要什麼都給妳」、「還好不是半夜看到」、「實在太大了」、「紙巾已經用完了」。

▲▼。（圖／Yukina優熙授權提供）

▲優熙曾穿著國旗比基尼。（圖／Yukina優熙授權提供）

優熙平時也不吝於和粉絲分享自己的好身材，許多照片都大方露出上圍，國慶日時還穿上國旗比基尼並披上國旗，讓人不知道該把眼睛放在哪裡。先前一段只有3秒的影片，只見她穿著泳衣從泳池內起身，雪乳也跟著「彈跳」，許多粉絲看到後直呼，「我看了100遍」、「看了一個多小時還沒完」、「感覺是很沉重又甜美的負擔」。

▲▼。（圖／Yukina優熙授權提供）

▲優熙擁有魔鬼身材。（圖／Yukina優熙授權提供）

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