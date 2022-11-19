讚黃珊珊「不怕得罪人卻不會失言」　柯文哲：她會做的比我還好

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實習記者李密／台北報導

九合一大選邁入「選前黃金周」，台北市長柯文哲19日於臉書發布一則影片，鼓勵台北市民支持無黨籍台北市長候選人黃珊珊。柯文哲在影片中表示，黃珊珊會做得比自己還好，稱讚她「不怕得罪人卻不會失言」，相比八年前剛當選的自己還要學習，黃珊珊現已能獨當一面，也因為沒有盤根錯節的黑金、黑箱，她更能為這座城市堅持做對的事。

▲柯文哲力挺黃珊珊。（圖／翻攝自Facebook／柯文哲）



柯文哲表示，許多改變的真實發生，必須感謝市民八年前用手中的選票堅持理念，並認真監督，讓台北市有改變的機會，接下來，也需要市民們繼續堅定的支持往前走，台北需要一個勤奮熱情、沒有框架、沒有包袱的市政總舵手。而黃珊珊會做得比他更好，因為她勤奮熱情、沒有框架，「她不怕得罪人卻不會失言」。

柯文哲說，八年前的自己還要學習，而黃珊珊現在已經能獨當一面，帶領台北市走得更高、看得更遠，因為沒有盤根錯節的黑金、黑箱，也沒有包袱，她會為這座城市堅持做對的事，做別人不想做、不敢做的事。

柯文哲希望，如果選民也認同理性、務實、科學的第三勢力，無論是不是台北人，都一起參加進步台北的行列。台北不屬於任何一個顏色或黨派，市民必須展示自由的力量與強大的意志力，一起繼續用信念與價值守護台北。

柯文哲也回顧八年來，自上任的第一天，拆掉忠孝西路完工八年從來沒用過的公車專用道就是改變的開始。隔年拆掉忠孝橋引道，讓北門重見天日，透過西區門戶計劃，一步一步實現「舊城復興、軸線翻轉」。禁建50年的社子島通過都市計畫審議、防洪計畫、環評，過去幾十年歷任市長不敢碰的市場改建，從環南市場、第一漁果、南門市場、成功市場、北投市場，也都一一開工。

此外，蓋好延宕多年的北流、北藝，台北有新的標、流行音樂有新創作基地，大巨蛋防火避難設施在市府層層把關下完備。兩萬戶社宅興建，也讓人們終於相信「居住正義」不是選舉拿來騙選票的口號。柯文哲說，該做的只有多沒有少，還還債570億，讓臺北市財政有紀律、體質更健全。鼓勵市民繼續堅持信念，「改變的現在，就是下一代的未來。」

▼柯文哲力挺黃珊珊。（圖／翻攝自Facebook／柯文哲）

