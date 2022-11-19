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警專校長鍾國文曾赴「88會館」　警專聲明稿曝：不認識幕後老闆

▲▼警專校長鍾國文、高雄市刑大大隊長洪松田參與「88豪宅聚會」 。（圖／翻攝自Facebook／台灣公益揭弊暨吹哨者保護協會）

▲「88會館」幕後老闆郭哲敏被檢警查緝，警專校長鍾國文曾去過再度躍上新聞版面。（圖／翻攝自Facebook／台灣公益揭弊暨吹哨者保護協會）

記者邱中岳／台北報導

北市信義區松勤路「88會館」因幕後老闆涉及不法被查緝，會館也隨之瀑光，有媒體就在2020年報導過時任警政署主任秘書鍾國文，也受邀前往該處，事後調往警察專科學校擔任校長職務才被披露。警專發表聲明，強調當年警政署早已調查，且查無不法。

據了解，警大校長陳檡文受邀到松勤路上的招待所，被大樓監視器拍下後曝光，之前曾被爆出也去過松勤路招待所的鍾國文也再度躍上新聞版面，據了解，鍾國文曾受邀前往，當時被週刊披露。

鍾國文當時任職警政署主任秘書，事後調任警察專科學校擔任校長，警專也發出聲明，表示當時鍾國文前往「88會館」，就是一場單純的餐會，因為刑事局慰勞辛苦人員，在場清一色都是警察同仁。

鍾國文到場致意後便離開，但因「88會館」牽扯幕後老闆郭哲敏與「鱸鰻」林秉文有關，而2人也涉及不法，林秉文被刑事局逮捕，郭哲敏則出境來台，所以被外界聯想是否熟識2人？

警專聲明稿強調，鍾國文根本不知道會館幕後老闆是誰，且跟林、郭2人並不認識，鍾國文當時受到刑事局邀請，認為是刑事局請客，並沒有過問是誰付錢，警政署也指出，將會查明清楚決不護短。

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