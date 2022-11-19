超烏龍！行人紅燈右轉進騎樓挨罰　竟是警看錯人...誤認他亂過馬路

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社會 社會焦點 保障人權

沒人行道！他沿路邊走「右轉進騎樓」秒吃紅

記者邱中岳／台北報導

北市1名男子在上班途中，行經興隆路三段右轉走上騎樓，卻被警員攔查開出「闖紅燈」罰單，讓該名男子相當傻眼，他的友人將過程PO上網，引發網友熱烈討論，有人幫喊無辜，也有人認為他確實違規。《ETtoday新聞雲》追查發現，整件事根本就是大烏龍，是警方發現有民眾闖紅燈，從對面過馬路，於是攔人開罰，結果誤攔根本沒有違規的無辜路人，立即主動撤銷罰單，並向男子致歉。

在17日下午1時許，黃姓男子在文山區巷弄內停好機車，從巷弄徒步右轉至文山區興隆路3段，被警員攔下開單，且罰單上寫下違反《道路交通管理處罰條例》第78條1項01款，行人不依專用號誌指示穿越馬路開罰。

▲▼男子右轉人行道無辜被開單，北市警文山二分局坦承疏失。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲男子右轉人行道無辜被開單，北市警文山二分局坦承疏失。（圖／記者邱中岳翻攝）

網友在「爆料公社」發文，表示「同事今天走紅線位置，在箭頭處被警員開行人闖紅燈，說是紅燈行人不能右轉，但該巷沒人行道或是騎樓，請問大家...經過這樣路口，你們會停下來等綠燈再轉彎嗎？」

《ETtoday新聞雲》向轄區文山二分局警方查證，警方坦承疏失，表示當下警員因視角問題，發現另名男子違規穿越人行道，誤以為黃姓男子也違規穿越馬路，才將他攔下開罰，返回隊上後準備製作罰單時，確認畫面時發現弄錯，立刻撤銷罰單。

▲▼男子右轉人行道無辜被開單，北市警文山二分局坦承疏失。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲警員攔下2名違規民眾，但其中1人並未違規被警方誤會開單。（圖／記者邱中岳翻攝）

事後警方也致電給黃姓男子，主動表達歉意指出,紅燈右轉進騎樓，是沒有違規的，也將加強警員的教育訓練，避免爭議開單事件，警方也表示，如有民眾面對罰單有質疑，也可以主動向警方申訴。

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