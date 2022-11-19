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社會 社會焦點 保障人權

照片「差很大」嘴唇鼻子超不像...不知道女兒生日　警查身分慘了

▲▼鳳山通緝犯 。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲林姓男子在員警查驗身分時謊報遭識破。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄一名林姓男子（50歲）深夜騎著一台破損的機車上路，引起員警關注將他攔下盤查，林男報出相關身分資料時，不但與警方小電腦上的相片「差很大」，甚至連員警問他女兒生日是哪一天？林男也答不出來，員警將他帶回派出所查問身分，一查果然是通緝犯，依法將他逮捕歸案。▲▼鳳山通緝犯 。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲林男的機車太破損遭警方攔查。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

鳳山分局文山派出所警員黃景璿、游嘉祥16日晚間10時許，巡邏行經鳳山區鳳松路與博愛路口時，發現林姓男子騎的機車車體有破損情形，便上前攔查關心。

員警查證林男身分時，發現林男所報身分資料顯示的相片，與本人差異極大，馬上質疑「嘴唇、鼻子都不像呀」，林辯駁「因為我瘦下來了啦！」，員警再追問「但是是整個人都不一樣欸！」

▲▼鳳山通緝犯 。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲林男被帶回警局。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

警方於是根據資料，詢問林男戶籍、汽車駕照考手排還是自排等問題，林男也不斷說錯，最後連自己女兒的生日也稱不記得，不合理的情形讓現場員警更加懷疑，看林男仍不願意配合說出真實資料，員警只好將林男帶返所確認身分。

經警方一查，果然發現林是屏東地檢所發布的竊盜通緝犯，因擔心警方查緝才會報哥哥的身分資料，但由於資料背不熟，反而遭警方識破，查證身分後，警方也立即將林男逮捕，偵訊後解送歸案。

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