他不爽被開單掏水果刀...警員拔槍對峙　狂喊「開啊」下場慘曝

記者邱中岳／台北報導

北市警局中正一分局介壽派出所警員，在18日下午巡邏時，發現1名男子違規穿越馬路，上前開單舉發，但男子突然抽出水果刀，警員發現後立刻拔槍要求男子放下刀子，支援警力到達聯合將男子制伏。

警方表示，47歲的李姓男子，在18日下午5時許，行經公園路、許昌街口，卻未依照號誌燈行走違規穿越馬路，警員見狀立刻上前開單舉發，沒想到李竟掏出身上的水果刀。

▲李男不滿違規被開單太久，持刀與警員展開僵持。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方見狀立刻掏槍制止，並通知其他警力前往支援，10多名警力到場後與李姓男子展開對峙，最後順利用「月牙棒」、辣椒水控制嫌犯，並將李手中水果刀奪下帶回派出所。

警方密錄器畫面也拍下，李姓男子情緒失控，在人潮眾多的馬路上與警員對峙，警員要求放下刀子，男子還是不願配合，還向掏槍制止的警員嗆聲「開啊，你以為我會怕你」。

▲支援警力到場後先疏散人群，再利用月牙棒控制李嫌。（圖／記者邱中岳翻攝）

事後李姓男子被帶回派出所，情緒穩定後辯稱「不滿警員開單太久」，但警員指出，開單約幾秒鐘後就瞄見男子手伸進外套掏出刀械，立刻就持槍要求李男放下刀子，訊後則依照恐嚇、妨害公務罪嫌送辦。