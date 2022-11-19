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社會 社會焦點 保障人權

惡狼拐3蘿莉拍裸照　威脅「給同學看2片大鮑魚」！約宮廟性侵得逞

▲▼ 女學生,女孩,女生,制服。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

▲陳男專門對未成年少女下手。（示意圖，與本事件無關／取自免費圖庫Unsplash）

記者崔子柔／綜合報導

宜蘭30歲的陳姓男子在2020至2021年間，透過臉書搭訕3名少女，並用話術拐騙她們拍裸照，其中一名受害者當時還在就讀國小，陳男就約她到宮廟旁並發生性關係。法官判陳男6年10月徒刑。

根據判決書內容，陳男用臉書名稱「王世明」等帳號私訊多名少女，得到裸露上半身的猥褻照片、影片後，便繼續以「裝死沒關係，讓你照片感恩大家看」、「傳給妳同學看了，說很喜歡很好看」、「放上網路臉書了，不會再移除，自己看著辦，妳家人或同學我也會傳給他們看的」、「放了，自己去跟妳媽解釋」等語威脅，要求少女再拍裸露照片。

其中一名少女（現年15歲）當時才就讀國小，陳男在2020年2月約她到某宮廟，2人就在附近2度發生性行為，陳男後續仍用臉書私訊，以「我有妳把柄，妳繼續這樣回話，試試看」、「已讀不回，等著紅吧妳」、「看妳要讓同學看妳那兩片大鮑魚還怎樣」等語，威脅她再傳送裸照。

一名受害者母親在2021年4月使用臉書時，意外看見女兒和陳男的對話，才嚇得趕緊向警方報案。陳男遭逮時坦承犯行，警方從他的手機內發現，還有更多未成年少女受害。

合議庭認為，陳男明知3名女子均未成年，竟為滿足私慾誘導少女拍裸照，還加以威脅，依據對未滿14歲女子為性交罪等7罪，應執行6年10月徒刑。

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