「史上最慘電影」票房244元！首日僅2人看被群嘲　片方：已經回本

▲《林深時見麓》首日票房56元人民幣。（圖／翻攝自微博）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸一電影《林深時見麓》近日因超低票房，引發網友熱議。事情起源於一個網友爆料稱，11月4日電影院上映的6部新片票房慘淡，排名最後一名的《林深時見麓》票房僅75元人民幣（約新台幣328元），觀眾2人。日前，該片導演回應影片收到關注，「能以這種意外的方式給大家帶來快樂是我的榮幸。」

據《九派新聞》報導，當時，一張該電影的評論截圖廣為流傳，「片子一般，關鍵是我就是2個觀眾之一！票房75元（人民幣，下同），我一個人貢獻了70塊！另一位是用了什麼優惠券？」很快，有另外一名網友說，自己貢獻了剩下的5元，是退票所扣手續費。不過，報導稱，2個帳號後來均承認是惡搞。

根據貓眼專業版的數據顯示，《林深時見麓》首日真正的票房為56元（約新台幣244元），票價為28元（含手續費3元），沒有退票。所以，這部電影上映首日真的只有2名觀眾，只是並非上述2名網友。

燈塔專業版顯示，《林深時見麓》11月11日票房為119元，觀眾為4人次。截至12日，累積票房2.4萬，觀看總人次625人。

11月13日，該片導演鄒豐回應，首日票房並非真實數據，首映禮的觀眾有40多人。得知自己的片子因為票房低而被廣泛關注，鄒豐表示非常意外，「能以這種意外的方式給大家帶來快樂是我的榮幸，也希望下次給大家帶來快樂的是作品本身。」

據《封面新聞》報導，《林深時見麓》和另一部電影《春水繁星》的出品人透露，2部影片總投資約3、400萬元人民幣，通過網路版權的售賣等，已經收回成本，甚至略有盈餘。