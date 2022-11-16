台大跨領域團隊研發區塊鏈關鍵技術　翻轉農業新面貌

▲台大生農學院今舉辦「數位農業再創新：知識履歷碳溯源」成果發表記者會，生農學院院長盧虎生致詞。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

區塊鏈具備去中心化且紀錄透明、不可竄改的特性，被廣泛為應用在智慧農業，台大生農學院深知農業E化為世界趨勢，組成跨領域團隊研發關鍵技術，將農民栽培履歷每一環節步驟皆上傳到區塊鏈，目前進入「數位農業創新知識履歷碳溯源」階段，利用登載到區塊鏈的生產履歷與碳排放，以知識圖譜展現，預期知識區塊鏈將會翻轉台灣農業的新面貌。

隨著比特幣風行，區塊鏈技術成為耳熟能詳的科技新知，2008年起開始迅速地十年內廣泛被用於金融與消費市場，近年來更跨足通訊、監測、醫學及農業領域，成為大眾耳熟能知的科技新知，台大今（16日）舉辦「數位農業再創新：知識履歷碳溯源」成果發表記者會，以跨領域的創新研究，為農業及永續環境開創新契機。

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台大指出，生農學院副院長林裕彬深知區塊鏈技術應用價值，2017年即率先發表論文指出，區塊鏈將成為未來農業E化關鍵，不但將區塊鏈技術應用在水污染溯源，並在農委會補助下，運用區塊鏈技術建構生產溯源履歷，把關食品從農場到餐桌的安全性，更為台灣農產品撐起保護傘，上鏈後的產品可暢行全球無阻。

▲台大生農學院今舉辦「知識履歷碳溯源」成果發表會，展示區塊鏈翻轉農業新面貌。（圖／台大提供）

在林裕彬帶領下，協同資訊工程、農藝、園藝的跨領域團隊，以及生農學院院長盧虎生指導，研究團隊獨創知識圖譜技術與碳足跡追溯，加值區塊鏈產品履歷，將農民耕作的農務操作過程以簡易，但具邏輯性的圖示方法展示，消費者可直接透過平台或App，一手輕鬆掌握產品製程，企業主可追溯產程的碳排熱點，符合永續環保新趨勢。

具有豐富國際合作經驗的林裕彬指出，區塊鏈技術可應用在農業相關的環境監測、污染溯源、產品溯源以及結合AI等所有技術發展加值應用，透過新興科技協助農業操作，降低人力付出，整合解決農產、食品相關供應鏈業者所遭遇的問題，包括降低生產風險、減少存儲運輸損害和排除銷售阻礙等，促進農業經濟發展，為國內農業永續經營與質和量的優勢維持，指引出最新方向。