快訊／新海研一號失去動力漂流海上　台大證實：正拖回高雄港途中

▲台大「新海研一號」傳出在菲律賓西北部外海失去動力。（圖／台大海研所提供）

記者許敏溶／台北報導

台大研究船「新海研一號」9月底在台灣東部進行科學研究時，才遭日本公務船干擾，無獨有偶，日前傳出在菲律賓西北部外海失去動力而在海上漂流近兩天的窘狀，台大今（17日）證實此事，指新海研1號在本周日（13日）晚上失去電力，導致主機引擎失效，目前正在拖回高雄港的途中，也正找專家及廠商釐清船上電力失效的原因，也澄清未延宕救援時機。

台大「新海研一號」在9月底前往台灣東部進行科學研究時，才遭日本公務船干擾，我國海巡署獲報後，還派遣花蓮艦前往戒護，同時主張該水域為我國專屬經濟海域，雙方互相廣播對峙，3艘船僵持長達10小時。

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無獨有偶，新海研一號日前前往菲律賓西北部外海進行科學任務，卻傳出失去動力而漂流海上近兩天的窘狀，甚至漂到接近菲國的公海，海巡署也緊急派船前往戒護，但拖船則到直到本周二（15日）才趕到現場，被質疑延宕救援時機。

▲台大「新海研一號」傳出在菲律賓西北部外海失去動力而一度漂流海上。（圖／台大海研所提供）

台大則回應，新海研1號研究船在本周日晚間21時，在菲律賓西北部外海失去電力，導致主機引擎失效，目前正找專家及廠商釐清船上電力失效的原因，校方管理單位由海巡署獲悉相關訊息後，當天深夜即聯絡拖船出海救援，並未延宕救援時機，目前該船正在拖回高雄港途中。

台大指出，有關船務室人員是否即時接聽電話一事，將會檢討並改進緊急應變程序，而針對校內管理失當一事，校方會確實檢討並追究相關人員責任。