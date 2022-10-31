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安平開台天后宮前唐姓女會計　侵占1千4百餘萬判3年1月

▲台南安平觀光大廟安平開台天后宮，遭前唐姓女會計長期侵佔廟方香油錢等費用1千4百餘萬元，全案所以曝光係安平地方人士歐明仁挺身檢舉告發，讓天后宮得以端正廟風。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南安平觀光大廟安平開台天后宮，遭前唐姓女會計長期侵佔廟方香油錢等費用1千4百餘萬元，全案所以曝光係安平地方人士歐明仁挺身檢舉告發，讓天后宮得以端正廟風。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

香火鼎盛的台南安平觀光大廟安平開台天后宮，遭前唐姓女會計以職務之利「收多報少」，長期侵佔廟方香油錢等費用1千4百餘萬元，台南高分院以業務侵占罪判刑3年1月及犯罪所得追徵，全案所以曝光係安平正義人士歐明仁不忍天后宮淪為斂財來源，挺身向台南地檢署檢舉告發，讓天后宮得以端正廟風。

判決書指出，安平開台天后宮前唐姓女會計自2007年5月起至2019年4月止擔任會計期間，負責處理開台天后宮收入、出納、記帳及製作報表等會計業務，利用職務之便「收多報少」，12年來共侵占廟方1465萬2424元，竟意圖為自己不法之所有，基於業務侵占之犯意，案經開台天后宮委託會計師查核，並經由歐明仁向台南地檢署告發後偵查起訴。一審判 3 年6月，二審改判 3年1月。

▲台南安平觀光大廟安平開台天后宮，遭前唐姓女會計長期侵佔廟方香油錢等費用1千4百餘萬元，全案所以曝光係安平地方人士歐明仁挺身檢舉告發，讓天后宮得以端正廟風。（圖／記者林悅翻攝，下同）

歐明仁表示，凡是走過，必留下痕跡！安平開台天后宮會計業務侵占1案，已完成二審宣判，前唐姓女會計判有期徒刑3年1月。此案因他向台南地檢署舉發，經檢察官起訴直至一審判決結果，一切的過程可謂冥冥中自有安排，若非檢察官的正義使然和法官的條理清晰，長達21頁的判決書巨細無遺的陳述相關証詞和證據！上述條件若缺一或許此案將不了了之。

歐明仁指出，在此不得不為前安平開台天后宮主委張省吾抱屈！記得1990年4月的凌晨安平天后宮火災，那時安平的婆婆媽媽都聚集在廟前緊張、著急且流著淚，心疼咱安平媽遭火祝融的影像至今還歷歷在目！之後重建之路是漫長的，若非當時主委張省吾挺身而出接任主委，並出錢出力以其人脈，動用一切力量，安平天后宮那能有今日之盛况。

歐明仁說，張省吾主委對開台天后宮功不可沒，然而唐姓女會計若干人為掩飾侵佔廟款，企圖以張主委的借款和廟務改選之際巧立名目來脫罪，況且張主委他的借款都有借據，且他對安平天后宮的付出是安平人有目共賭，是安平人欠他的！而且貪污事件經查和張主委是無關！這在判決書上有明述！歐明仁說他在天后宮改組並沒有擔任職務，也沒有選任紛爭！這純粹係「天理昭昭，疏而不漏！」。

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