　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

市值曾飆破600億元！「生鮮電商第一股」不到1年半裁到剩55名員工

▲▼ 。（圖／每日优鲜）

▲每日優鮮今年從近2千人規模銳減到剩55名員工。（圖／每日優鮮）

記者崔子柔／綜合報導

生鮮店商每日優鮮（MF.US）2014年在北京創立，騰訊、老虎環球基金（Tiger Global Management）都曾出金投資，其在納斯達克掛牌上市市值一年多前曾飆破20億美元（約622.35億台幣），但現在該公司卻發布員工僅剩55人的消息，15日收盤時，每日優鮮收於每股1.78美元，總市值1397萬美元。

根據《紅星資本局》報導，每日優鮮日前發布2021年年報，內容中提到公司於2022年7月進行重大調整，包括人員優化，截至年報報告日期，公司僅剩下55名全職員工，但在2021年12月31日前，還有1925名全職員工。

除了員工人數銳減外，財報顯示每日優鮮2021年仍處盈虧狀態，總營收為69.65億人民幣，同比增長13.3%，總成本為108.12億人民幣，同比增長39.08%。

每日優鮮於財報指出，今年7月關閉了「極速達」服務，過去該項目是公司的營收主力，在2021年度佔了總淨收入的90%，目前已遣散配送團隊，且仍未決定是否重新開放。

關閉極速達服務同時，每日優鮮裁員的消息也被傳出，雖然沒有提到裁員的具體人數，但近年的年報中顯示，2019年有1771名全職員工，2020年有1335名，2021年有1925名，而截至這次報告日，全職員工僅剩55名。

每日優鮮另披露了出售無人貨架服務「便利購」的消息，今年8月簽訂業務與資產轉讓協議，將北京便利購、濟南便利購及其他相關子公司的所有資產和專利，以總價1800萬現金（人民幣，下同）出售給第三方。截至報告日，購買方已支付460萬元現金，並向每日優鮮供應商和員工支付帳款320萬元，還有約1000萬元未結清。

►輕鬆趕走壁癌！「日本珪藻土壁癌防水噴霧」激殺4.5折

►PP石墨烯 雙11限時5折up再贈好禮！

ET快訊
「叻」沙不唸ㄌㄜˋ？他糾正國小童反被打臉：長這麼大還沒聽過
屈中恆當朋友面訓老婆！　Vicky心冷提離婚：他已像最熟悉的
長腿議員候選人脫了！化身「神力女超人」粉絲嗨爆：內外都有料
時力吳佩芸參選「私密影片」遭散布！痛哭報案：心情跌落谷底
林志玲深夜罕見放閃！　「帶著我們的小寶貝」7分鐘片慶結婚3周
今年曾訪台！　裴洛西將卸任美國眾議院民主黨領袖

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

男女樓頂活春宮90秒　戰場「35字紙板」嘲諷：祝你們幸福

市值曾飆破600億元！「生鮮電商第一股」不到1年半裁到剩55名員工

陸疾控局： 3歲以下嬰幼兒免查核酸證明！

習近平抵曼谷參加APEC峰會　是否與張忠謀碰面掀關注

親姐弟明算帳！姐和媽冷戰挨餓　弟「家中開早餐店」標價營業

創意食品大比拚！　兩岸食品領域人才齊聚無錫產業高峰會

噴2萬吃燒焦烤全羊！他PO網公審被求償9萬　店家怒：他自己遲到

嫩弟「喇舌」後脖子腫出雞蛋！醫示警：口水有毒　嚴重恐內臟破裂

濟南燒餅老店開5萬月薪徵大學生　店長工作18年買下三套房

24歲妹買打耳洞神器DIY！　耳垂腫成「半根香蕉」抽出爆量膿水

買滷味剛付完錢就騎回家！　停好發現沒拿衝回去：87喔

金馬59／黃秋生奪3座男配「是時候拿影帝了」　被林青霞搭訕獲讚演技「是好兆頭」」

丁寧目睹「狼父摸女兒胸」懊悔10年　于子育拍《她和她的她》一度辭演謝師母

國內最大大麻田市值12.6億 占地900坪！藏龍潭軍營旁

女供奉泰國陰牌＆古曼童　遭反噬索命求救台灣神明

習近平不滿會談內容外洩　指責加國總理：不合適啊

萌弟掌鏡幫錄爸媽跳舞　反被拍下尷尬微笑表情

42歲男被攔「酒測前先問媽」　拖延半小時...警怒：你成年了

吉娃娃想帶37kg哥出門　咬牽繩拉到「綜藝摔」XD

不能叫老公女兒大崩潰　媽用尪髮型勸退秒改口

男女樓頂活春宮90秒　戰場「35字紙板」嘲諷：祝你們幸福

市值曾飆破600億元！「生鮮電商第一股」不到1年半裁到剩55名員工

陸疾控局： 3歲以下嬰幼兒免查核酸證明！

習近平抵曼谷參加APEC峰會　是否與張忠謀碰面掀關注

親姐弟明算帳！姐和媽冷戰挨餓　弟「家中開早餐店」標價營業

創意食品大比拚！　兩岸食品領域人才齊聚無錫產業高峰會

噴2萬吃燒焦烤全羊！他PO網公審被求償9萬　店家怒：他自己遲到

嫩弟「喇舌」後脖子腫出雞蛋！醫示警：口水有毒　嚴重恐內臟破裂

濟南燒餅老店開5萬月薪徵大學生　店長工作18年買下三套房

24歲妹買打耳洞神器DIY！　耳垂腫成「半根香蕉」抽出爆量膿水

莊智淵連趕4局逆轉晉級！　將與伊朗黑馬爭亞洲盃4強門票

「新莊Gino」謝佳龍選里長！跆拳黑帶國手秀大肌肌...婆媽瘋狂了

美國「女籃魔獸」被俄國判刑9年　已送流放地服刑

81萬多股民小確幸！0056已填息逾8成　有望創下史上第二快　

徐巧芯33歲生日快樂！臉書第一時間發願　游淑慧一句話讓人震驚

黃子佼「不快樂只因我憂慮」　身心靈序中有亂…手機誤放冰箱！

魔獸台籃首秀就在明天！　5大觀賽焦點搶先曝光

小三通問題業者盼允許由兩岸航商協商航班編排　如堅持官方協商復航恐無望

開幕送招牌肉盤！白種元「本家韓式燒肉」11／25開幕　加入會員再送豬五花

習近平G20指責加拿大總理　矢板明夫千字分析：像國中女生吵架

金馬59／黃秋生奪3座男配「是時候拿影帝了」　被林青霞搭訕獲讚演技「是好兆頭」」

大陸熱門新聞

丈夫工作意外去世！美艷人妻2年後改嫁小叔

市值曾飆600億元　這店商不到1年半剩55名員工

男女樓頂活春宮90秒　戰場「35字紙板」嘲諷

男借錢失聯　他突收還款超感動

媽癱4年後奇蹟起身　她得知真相哭

1歲女嬰發燒一查癌王末期！苦熬47次放化療再復發

喝水發現怪味！他查蓄水池驚見「溺斃猴群」

姐和媽冷戰挨餓　弟家中開早餐店標價營業

正妹嫁大12歲舅舅　「8年生3孩」現況曝

噴2萬吃燒焦烤全羊！他PO網公審被求償9萬

她增加性生活　醫：懷孕機率更低

教官拉長髮女學生「長椅野戰」

爸媽揪女兒3P　毀三觀139張照片外流

女大生遭性侵懷孕！狼師嗆：不是處女別裝清純

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

時力吳佩芸參選「私密影片」遭散布！痛哭報案

型男主廚慣性劈腿　丈母娘霸氣護女：超級垃圾渣男

荷法院：馬航MH17遭俄製導彈擊落

台首大與中州科大主動申請停招　教部：將解除全體董事職務

月經來可「無套射裡面」？她驚吐會懷孕　還有1下場

北市套房450萬　「壁紙全爛」房客見屋況嚇歪

怪脾氣是他！　12星座暴怒地雷公開

林志玲深夜罕見放閃！慶結婚3周年

30年一中嘟嘟歇業！台中人眼淚還沒乾　下一手租客無縫接軌

寵物鳥斷頭　變老鼠嘴下亡魂慘死

Netflix推新功能「遠端遙控登出寄生帳號」台灣也入列

快訊／台灣配音員呂佩玉驚傳過世

企鵝妹現身台中！高鐵「站內更衣」全程直播

最大大麻田藏601空騎旅旁　抄查4218株市值12.6億

長腿議員候選人變神力女超人！粉絲嗨爆

更多

最夯影音

更多
買滷味剛付完錢就騎回家！　停好發現沒拿衝回去：87喔

買滷味剛付完錢就騎回家！　停好發現沒拿衝回去：87喔
金馬59／黃秋生奪3座男配「是時候拿影帝了」　被林青霞搭訕獲讚演技「是好兆頭」」

金馬59／黃秋生奪3座男配「是時候拿影帝了」　被林青霞搭訕獲讚演技「是好兆頭」」

丁寧目睹「狼父摸女兒胸」懊悔10年　于子育拍《她和她的她》一度辭演謝師母

丁寧目睹「狼父摸女兒胸」懊悔10年　于子育拍《她和她的她》一度辭演謝師母

國內最大大麻田市值12.6億 占地900坪！藏龍潭軍營旁

國內最大大麻田市值12.6億 占地900坪！藏龍潭軍營旁

女供奉泰國陰牌＆古曼童　遭反噬索命求救台灣神明

女供奉泰國陰牌＆古曼童　遭反噬索命求救台灣神明

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

金馬59特別報導

金馬59特別報導

影迷最期待的年度盛事，一賭入圍者喜悅、演員的秘辛、典禮即時盛況，等你來一探究竟

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】毛孩瘋雙11

【寵物】毛孩瘋雙11

雙11錯過不要緊，11/16-11/30寵物用品滿額享95折，晚了一樣很好買！趕快跟上

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面