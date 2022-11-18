市值曾飆破600億元！「生鮮電商第一股」不到1年半裁到剩55名員工

▲每日優鮮今年從近2千人規模銳減到剩55名員工。（圖／每日優鮮）



記者崔子柔／綜合報導

生鮮店商每日優鮮（MF.US）2014年在北京創立，騰訊、老虎環球基金（Tiger Global Management）都曾出金投資，其在納斯達克掛牌上市市值一年多前曾飆破20億美元（約622.35億台幣），但現在該公司卻發布員工僅剩55人的消息，15日收盤時，每日優鮮收於每股1.78美元，總市值1397萬美元。

根據《紅星資本局》報導，每日優鮮日前發布2021年年報，內容中提到公司於2022年7月進行重大調整，包括人員優化，截至年報報告日期，公司僅剩下55名全職員工，但在2021年12月31日前，還有1925名全職員工。

除了員工人數銳減外，財報顯示每日優鮮2021年仍處盈虧狀態，總營收為69.65億人民幣，同比增長13.3%，總成本為108.12億人民幣，同比增長39.08%。

每日優鮮於財報指出，今年7月關閉了「極速達」服務，過去該項目是公司的營收主力，在2021年度佔了總淨收入的90%，目前已遣散配送團隊，且仍未決定是否重新開放。

關閉極速達服務同時，每日優鮮裁員的消息也被傳出，雖然沒有提到裁員的具體人數，但近年的年報中顯示，2019年有1771名全職員工，2020年有1335名，2021年有1925名，而截至這次報告日，全職員工僅剩55名。

每日優鮮另披露了出售無人貨架服務「便利購」的消息，今年8月簽訂業務與資產轉讓協議，將北京便利購、濟南便利購及其他相關子公司的所有資產和專利，以總價1800萬現金（人民幣，下同）出售給第三方。截至報告日，購買方已支付460萬元現金，並向每日優鮮供應商和員工支付帳款320萬元，還有約1000萬元未結清。