懶人包／1126還有修憲複決！18歲公民權怎麼投？　6大重點一次看

▲2022複決綁大選。（示意圖／記者周宸亘攝）

記者詹宜庭／台北報導

九合一大選11月26日舉行，當天18歲公民權有關的「憲法修正案公民複決第1案」也將登場，為我國憲政史上的第一次修憲複決交付公民投票，若修憲通過，未來凡年滿18歲公民將依法有參政權。《ETtoday新聞雲》整理該案的投票資格、修憲內容與通過門檻等相關訊息，帶您快速了解。

18歲公民權修憲為何重要？

18歲公民權修憲案將與九合一大選同日舉行，是台灣首次公民複決案。此次修憲複決具有公民首度行使修憲複決的歷史意義，在這之前，我國憲法歷經7次增修，皆由國民大會通過。

18歲公民權修憲案將決定18歲、19歲的國民是否可以擁有選舉權及被選舉權，而依我國目前最新人口數推估，如修憲通過後，預計將增加選舉人約41萬1,221人。

公民複決是什麼？

根據我國憲法第17條訂定，公民享有選舉、罷免、創制及複決之權利；而憲法增修條文第1條第1項也指出，中華民國自由地區選舉人於立院提出憲法修正案、領土變更案，須交付公民投票複決，即為公民用投票方式對立法機關通過的憲法、法律或重大政策，表示贊同與否，是人民參政權之一。

修憲複決投票資格

針對修憲複決投票資格，依照《憲法》第130條指出，須為中華民國國民、年滿20歲者且未受監護宣告者。中選會解釋，憲法沒有明確規定有修憲複決投票權的國民須繼續居住幾個月以上，因此按公民投票法第8條規定，在中華民國繼續居住6個月以上者才有修憲複決投票資格。

18歲公民權修憲內容

根據中選會公告，其內容為，「憲法第一條之一中華民國國民年滿十八歲者，有依法選舉、罷免、創制、複決及參加公民投票之權。除本憲法及法律別有規定者外，年滿十八歲者，有依法被選舉之權。憲法第一百三十條之規定，停止適用。」

18歲公民權修憲案若通過，代表年滿18歲之國民，未來有權利投票給候選人、參與修憲複決、罷免地方首長或民意代表，還有參選公職人員等。

18歲公民權修憲案投票時間，選票長怎樣？

18歲公民權修憲案投票時間於26日，早上8時至下午4時，與九合一大選共同舉行，投票地點依公告之戶籍地投票所投票。

該案公投票以白色印製，公投票刊印有憲法修正案公民複決編號、複決事項、同意及不同意等欄，其中「複決事項欄」刊登立法院提出交由公民複決之中華民國憲法增修條文增訂第1條之1條文修正案全文，由投票權人在公投票圈選欄圈選「同意」或「不同意」。

▲憲法修正案公民複決第1案公投票式樣。（圖／中選會提供）

18歲公民權修憲案通過門檻為何？

根據中華民國憲法增修條文第12條，公民複決的門檻為，「中華民國自由地區選舉人投票複決，有效同意票過選舉人總額之半數」。以此次18歲公民權修憲複決為例，本次預估選舉人數約為1930萬人，代表至少要有965萬人投下同意票，修憲案才會正式成立。