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曾格爾駁造假「願放出證據」　李怡貞破關鍵嗆爆：怕引起世界性風波

▲▼ 。（圖／翻攝曾格爾IG）

▲曾格爾的速攀紀錄遭質疑。（圖／翻攝自IG／曾格爾）

記者周亭瑋／綜合報導

「登山女神」曾格爾遭外界質疑，13小時攻頂世界第8高峰紀錄的真偽，面對輿論，她寫下長文反擊，表示願提供機器佐證。然而，律師李怡貞則在留言區打臉，直言「沒有人質疑妳一步一腳印的爬山，質疑的是妳聲稱的金氏世界紀錄。」

曾格爾昨夜在臉書提到，她並非專業運動員或登山家出身，但她對於山的熱愛，甚至願意付出生命，去挑戰所有高難度與高死亡率的山，這種執著與投入無關乎從何時開始爬山，她只想全心全意投入。

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她強調，「雖然所有的山都是我一步一腳印爬上去的，但或許因為過程比一般人所理解來得快，再加上自己從這兩年才開始學習成為一位公眾人物，在很多事情的處置上也許不是那麼周全，也因此造成很多的誤解或誤會。」

針對外界質疑紀錄造假，曾格爾表示，「如果我有需要造假的話，那麼今年1月前往冬攀K2便是個最佳的時機，因為從頭到尾只有我們一個團隊，冬攀K2難度更高，紀錄更難取得，且此次的經費更是以往的好幾倍。募款過程非常辛苦，不斷去演講、企業簡報也與許多合作廠商販售聯名商品，雖然最終募集了冬攀K2的經費，但命運弄人，最後在K2頂峰前僅剩幾百公尺，卻因氣候關係只能放棄登頂，那時忍痛哭著下撤，依舊歷歷在目......。」

她話鋒一轉，解釋道「與K2不同的是，Manaslu我在2019年完登，是我攀登生涯中的第一座8000公尺巨峰，也是我認為相對簡單的一座。因去年發現新頂峰才會再度攀登，由於相對其他座山峰更加地熟悉地形，所以這次才考慮嘗試速攀來完成對自己的挑戰。

曾格爾直言，造假對她而言不但沒有任何意義，更難對支持她的朋友與贊助商交代，「我只是純粹希望，能夠藉由不一樣的環境與挑戰去提升自己。」最後，對於inReach的質疑，她強調願意提供機器佐證。

不過，律師李怡貞卻留言戳破關鍵，「其實，造假可以帶來更多的利益輸送。沒有人質疑妳一步一腳印的爬山，質疑的是妳聲稱的金氏世界紀錄。妳應該已經拿到證書，遲遲不敢放出來的原因，應該是怕惹起世界性的軒然大波吧！

▲曾格爾駁造假「願放出證據」　美女律師破關鍵嗆爆。（圖／翻攝自臉書／曾格爾 Grace Tseng）

▲律師喊話曾格爾，拿出證據。（圖／翻攝自臉書／曾格爾 Grace Tseng）

李怡貞表示，「把金氏世界紀錄甩出來讓世人檢視，有本事的人，任何稽核都扛得住，真的永遠假不了，實證都攤在眼前，誰敢嘴？如果妳其實是厭氧菌，那麼真的就是台灣之光，真正名副其實，全台灣人都會為妳捍衛；如果不是，就不要濫以訴訟來先發制人，畢竟當初募資是來讓妳好好登山的，不是來訴訟的。台灣是個容易原諒人的國家，妳自己在版上有感受到吧！凡事都是一念間爾爾。」

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