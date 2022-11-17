高雄轎車違停「公車停靠區」他檢舉被退件！警1原因不罰

▲高雄用路人檢舉違規停車卻未罰，因此PO網詢問原因。（圖／翻攝翻轉台灣交通違規交流社團公開版）



記者鄒鎮宇／綜合報導

高雄一名男民眾日前行經三民區澄清路時，發現一輛黑色轎車違停進公車停靠區內，立刻拍照並檢舉，沒想到最後被退件，氣得PO網詢問。對此，警方表示，該檢舉照未拍到公車站牌，因此違規事實不明確而無法舉發。

該名用路人在臉書社團「翻轉台灣交通違規交流社團（公開版）」發文表示，他10月22日下午3時許行經三民區澄清路433號前，發現一輛黑色轎車違停，車尾已進公車停靠區，因此拍照並依違反公共汽車招呼站10公尺內禁止停車之規定檢舉。

事後，警方回信寶是，該照因未拍攝到公車站，違規事實不明確而無法舉發，呼籲原PO如果發現交通違規，可以立刻撥打110報案，警方將立刻派員查處。

▲警方表示，檢舉照片未拍到公車站牌，因此不罰。（圖／翻攝翻轉台灣交通違規交流社團公開版）



網友看完紛紛留言，「這台很客氣了，我今天在鳳山青年路看到直接整台休旅車停公車格的」、「地面的標示是啥？也難怪會有車子佔用」、「地上的公車停靠站是繪心酸的？」「讚，俺可以放心停這了」、「撥打110最好是會那麼快，他X的上次30分打整點才來，而且還不是交通隊，是巡邏警察來鳴一下笛，順便簽到巡邏箱的，不想出來就恢復檢舉啊」、「這條我在三民區檢舉過，有成立」、「你就沒拍進去嘛，送件的時候自己也能補上街景，講白了沒跟你講也你自己也不知道『10公尺』是從哪起算不是？」

對此，警方表示，交通部於107年函釋，違停公車停靠區應以公車站牌為中心，前後延伸10公尺，若有多個站牌，則以兩側站牌為起算點。然而，此案檢舉的兩張照片均無拍攝到公車站牌，難認車輛是否停於10公尺的範圍內，舉發恐有爭議，因此不舉發為宜。

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