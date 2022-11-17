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快訊／抓到了！高雄男拒檢猛撞一路逃　收44張罰單下場慘

記者許宥孺／高雄報導

高雄市昨(16日)晚間發生警民追逐，警方攔查一部白色轎車，但駕駛拒檢並加速逃逸，員警呼叫支援攔查，並於另處破窗制止、噴辣椒水，但白車仍逃逸。案發後11小時內，警方今早於三民區逮獲闕姓犯嫌，並根據交通違規部分，對他開44張罰單，合計9萬8600元，訊後依刑法妨害公務、毀損罪嫌移請高雄地檢署偵辦。

▲▼高雄白車拒檢逃逸11小時內落網。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲高雄白車拒檢逃逸11小時，警方今早將他攔查到案。（圖／記者許宥孺翻攝）

苓雅分局成功路派出所員警16日晚間9點30分獲報，興中二路61巷口有一部白色轎車違停，沒想到巡邏員警到場抵達現場，白車駕駛隨即加速逃逸，員警立即通報尋求支援，並搜尋該輛轎車。

▲員警狂砸白車車窗，仍被駕駛逃逸 。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲員警狂砸白車車窗，仍被駕駛逃逸 。（圖／記者許宥孺翻攝）

警網後續在明德、河南路口又發現白車，員警準備攔查時，該輛轎車立刻倒車衝撞巡邏車，員警邊跑邊拿破窗器砸車窗，試圖讓白車停下，同時還對車內噴灑辣椒水。不過，白車一路向前行駛，經過十字路口時，還撞上了另一輛黑色轎車，駕駛仍不停車，加速逃逸。警方後續一路鳴笛追捕，該輛白色轎車逃至三民區民族一路、十全路口，又再度撞擊無辜民眾的車輛，接著逃至哈爾濱街失去蹤跡。

警方成立專案小組全力查緝，當晚10點50分於鼓山區逢甲路找到該部白車，但駕駛不見人影，警方擴大調閱監視器，逐一比對犯嫌身分，並鎖定52歲的闕姓男子，案發11小時內，今天早上8點30分於三民區保安街查獲闕男到案。

▲▼高雄白車拒檢逃逸11小時內落網。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲警方於鼓山區逢甲路找到該部白車。（圖／記者許宥孺翻攝）

警方調查，闕姓男子為法律規定毒品應定期採尿送驗人口，因未定期報到，遭警攔查後心虛才駕車衝撞逃逸。另經檢視相關影像，該部拒檢車輛自員警接獲違停報案到場查處，不服取締衝撞員警逃逸，直至逃逸至察哈爾街一帶失去蹤跡，全程所涉相關交通違規包括：紅線臨時停車1次、闖紅燈及紅燈左轉共15次，合計可處罰鍰40500元。

另還有紅燈右轉共7次、未打方向燈共11次，合計可處罰鍰13200元；不依規定駛入來車道共6次，合計可處罰鍰5400元；拒檢逃逸可處罰鍰20000元；無照駕駛，可處罰鍰6000元；肇事逃逸2次，可處罰鍰9000元。交通違規次數合計44次，總罰鍰金額為9萬8600元。

警方表示，全案闕嫌坦承犯行不諱，訊後依刑法妨害公務、毀損罪嫌移請高雄地檢署偵辦，另針對其交通違規項目，已逐一予以開單告發。

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