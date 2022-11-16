紫微斗數老師勾68歲富婆學生　五星酒店「約泡」害人妻崩潰提告

▲一名紫微斗數老師勾上68歲女學生，遭老婆怒告。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

記者翁子皓／台北報導

洪女的老公是留美碩士，但老公多年工作不穩定，於是介紹老公去學紫微斗數，讓老公可以以教算命為生，她後來發現老公與課堂上，68歲的鄭姓女學生往來密切，又在自家浴室發現五星溫泉酒店的備品，請徵信社調查後，證實老公與鄭女上酒店泡湯、過夜，因此怒告2人。台北地院近日審結，判人夫與鄭女要賠償40萬。

判決書指出，一名人夫雖頂著留美碩士的學歷，但回台後工作不穩定，在洪姓老婆的介紹下，向一名命理老師拜師，學習紫微斗數，學成後，他在該命理老師的公司，擔任紫微斗數講師，他後來發現班上鄭姓女學生非常有錢，竟與她發生不倫戀。

洪女自去年2月起發現老公常隱瞞行蹤，經常在半夜跟鄭女通電話，她又在自家浴室中發現北投某五星酒店附贈的沐浴乳、洗髮乳等用品，於是請徵信社跟蹤監視，證實老公與鄭女一同到北投五星級溫泉酒店，與兩間萬里區著名的溫泉酒店泡湯、過夜，憤而向2人提告。

人夫供稱，他與鄭女僅止於師生情誼，鄭女年事已高行動不便，容易踩空跌倒，他出於善意，才攙扶年長自己12歲的鄭女行走，避免她摔倒，還說老婆所言都是她片面臆測之詞。

法官調查，發現人夫與鄭女有多張牽手、挽臂、逛街、逛超市、吃飯談笑等行為的照片，互動親密有如情侶，人夫雖辯稱自己是因鄭女行動不便，才攙扶她行走，但從照片可以發現，鄭女行動自如，根本不需要別人攙扶，法官還調閱酒店住宿紀錄，證實人夫與鄭女確實有同宿過夜。

法官認為，人夫與鄭女有不當交往行為，已逾越一般朋友正常交往分際及界線，足令洪女精神痛苦，因此判2人要賠償40萬，可上訴。