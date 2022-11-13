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「海員新星培育計畫」啟動　補助學費住宿！下波遴選時間曝

▲長榮,長榮海運。（圖／長榮提供）

▲長榮海運。（圖／長榮提供）

記者李姿慧／台北報導

交通部航港局攜手航商、學校及社團，首推「海員新星培育計畫」一條龍培育海運人才，提供學雜費、住宿費和生活津貼，首批有24名學生獲選，並將進行第二次遴選，預計今年11月下旬公告獲選名單。

航港局首次結合社會團體、航商、海事校院及政府部門等四方資源，推出「海員新星培育計畫」，該計畫提供就學至就業一條龍培育，並提供學雜費、住宿費及生活津貼，讓參與學生求學及就業無後顧之憂。

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▲▼海員新星培育計畫啟動，龎錡瑄幸運獲選。（圖／航港局）

▲海員新星培育計畫啟動，龎錡瑄幸運獲選。（圖／航港局）

第一波獲選名單日前出爐，總計有24名學生獲選，其中目前就讀國立高雄科技大學的龎錡瑄，原先高職就讀資訊處理科，考量陸地工作日趨競爭及對船舶海洋的探索，經縝密思考後，大學決定就讀航運技術系，雖因家庭因素需在課餘時間打工，但也透過在美式餐廳打工的機會，接觸外籍人士、訓練口才，增加英文能力，得知獲選參加計畫時，更確定畢業將加入海員行列，盼所學貢獻航運產業。

與航港局合作該計畫的博幼基金會也鼓勵輔導學生參與計畫，來自國立澎湖高級海事水產職業學校的顏嘉鍇，因為在漁村長大，從小聽著身旁大人分享海上見聞，耳濡目染進而嚮往海上人生，雖然才剛進入輪機科就讀，顏嘉鍇表示，希望未來能不斷強化船員專業訓練，朝夢想「輪機長」邁進，航向屬於自己的未來。

▲▼海員新星培育計畫啟動，顏嘉鍇追尋航海夢。（圖／航港局）

▲海員新星培育計畫啟動，顏嘉鍇追尋航海夢。（圖／航港局）

航港局表示，首批沒有獲選同學不要灰心，航港局將持續進行第二次遴選，預計於今年11月下旬公告第二波獲選名單。未來也將持續與各界合作，希望可以為偏鄉、原鄉的家庭、青年學子翻轉人生，一起跟著台灣航運產業在世界的舞台繼續發光發熱。

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