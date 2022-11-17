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「10分鐘看完1部電影」侵權慘啦！　東京地院判賠1.1億

▲▼Youtube。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲日本法院針對快速電影所做出首起民事賠償判決。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

文／中央社

3名日本人違反著作權法上傳「快速電影」到YouTube，供網友點閱約千萬次，日本東京地院法官今天依東寶等原告所提金額，判決其中2人賠償5億日圓（約新台幣1億1163萬元）。

這種未獲片商同意，就在網路影音平台公開用10分鐘快速講完一部電影劇情的違法影片，被稱為「快速電影」。

日本朝日新聞報導，這可能是日本法院針對快速電影所做出的首起民事賠償判決。東京地院法官認為提訴的電影公司等13家業者主張賠償金額計算方式適當，也就是「每播放一次，相當於造成約200日圓的損害金額」。

3名被告在2021年6月遭宮城縣警方依違反著作權法逮捕，仙台地方法院同年11月判決有罪定讞。因此，民事訴訟方面的爭點在於法院要如何認定快速電影所造成的侵權損害金額。

電影公司方面主張，快速電影每點閱一次造成的侵權損害不低於200日圓。從被告等人上傳64部快速電影，點閱次數合計約1000萬次來看，造成約20億日圓損害，依此請求賠償部分金額。

電影公司方面主張5億日圓賠償金額，主要根據在影音平台播放的每部電影售價至少要400日圓，考量到支付數位平台手續費及被告未完整播放整部電影，最後計算出上述金額。

根據起訴書，被告在網路影音平台開設頻道，將「正宗哥吉拉」及「送行者」等電影，製作成每部約10分到15分的快速電影。日本東寶、東映及日本電視台等大型電影與電視公司等業者，今年5月提出損害賠償民事訴訟。

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