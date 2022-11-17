批藍營像「頭蝨」遭罵不三不四！薛瑞元致歉：形容不太恰當

▲衛福部部長薛瑞元。（圖／記者趙于婷攝）

記者趙于婷／台北報導

國民黨台北市長候選人蔣萬安緊咬國產高端疫苗，遭衛福部長薛瑞元說是像被「頭蝨」咬到一樣很討厭。對此，薛瑞元今下午也親自回應「我講的不是很精確，今天澄清一下，第一個是用頭蝨形容不太恰當，這是必須要致歉的。」

針對國民黨猛攻高端議題，薛瑞元昨接受網路節目訪問時直言「國民黨攻擊手法很討厭，就像是被頭蝨咬到一樣。」但一席「頭蝨言論」也引發不少人反彈，國民黨台北市長候選人蔣萬安直批薛瑞元現在已經是「綠衛兵」；國民黨立委曾銘宗更批薛瑞元「回應立委監督不三不四」。

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對此，薛瑞元表示「我在講的意思是說，一直有莫須有的東西出來，但可能是網軍，不見得跟國民黨有關係，所以這部分講的不夠精確。」

面對曾銘宗痛批「政務官員回應立委監督不三不四」，放話以後在立院要讓其好看。薛瑞元也坦言「這是互相尊重啦！我想這部分剛剛有解釋過，就是這個樣子，自己有點不夠精確，這我承認。」他也強調，頭蝨就是不會死人，但就很不舒服，但不是針對國民黨，一直編故事，不一定是跟國民黨有關。

至於被蔣萬安酸是「綠衛兵」，薛瑞元也妙回「我說綠油精比較好。」接著表示「這都是答啄鼓（台語，意指鬥嘴或爭辯），不用浪費時間，互相取綽號，這個沒有什麼意思。」



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