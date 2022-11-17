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社會 社會焦點 保障人權

「紅燈閃爍3次」駕駛開過去挨罰2700元　1原因逆轉免罰

記者黃翊婷／綜合報導

廖姓駕駛今年6月16日開車行經仰德大道3段與仰德大道3段5巷的路口，因為看到紅燈一直閃爍，無法正常判斷燈號，乾脆減速開過路口，事後卻挨罰2700元，原因是闖紅燈。士林地院行政訴訟庭法官勘驗警方和廖男提供的影片證據，發現紅燈在3秒內閃了3次，確實會影響用路人的判斷，最終裁定廖男勝訴並撤銷罰單。

「紅燈1秒閃1次」駕駛開過去挨罰2700元　1原因逆轉免罰（圖／翻攝自Google地圖）

▲事發路口。（圖／翻攝自Google地圖）

判決書中指出，廖男6月16日中午1點多駕駛租來的小客車，行經台北市士林區仰德大道3段與仰德大道3段5巷的路口，卻違規闖紅燈，經警員製單舉發，被依《道路交通管理處罰條例》第53條第1項規定裁罰2700元，並記違規點數3點。

廖男表示，當時他行經仰德大道3段5巷時已經明確減速，但紅燈出現不特定的閃爍狀況，導致他無法正確判斷燈號，才會沒有停下來，而且在看到紅燈之前，他已經明顯減速，並無故意違規之意。

桃園市政府交通事件裁決處則認為，事發地點的號誌燈在當日並無故障報修紀錄，況且根據廖男提供的影片內容顯示，紅燈只閃爍1秒就馬上恢復，其他用路人都可以遵守燈號指示行駛，顯然這個狀況並不會影響用路人辨識燈號，廖男就是違規闖紅燈，警員依法開罰並無不妥。

不過，士林地院行政訴訟庭法官當庭勘驗警方和廖男提供的影片證據，發現紅燈確實在3秒鐘內閃爍3次，廖男在接近路口時原本已經準備停車，但紅燈突然閃爍並完全熄滅，接著又重新亮起，他看到紅燈第3次閃爍時，車子已經通過停止線，當下曾短暫剎車然後再前進，可見他當時應該不是故意闖紅燈。

法官接著指出，這起事件中紅燈異常閃爍的狀況並非只有1次，號誌燈模糊不清或指示相互矛盾，的確會導致用路人無所適從，若將行政機關不確實的行政作為歸責於用路人，可能會違反明確性原則，最終裁定廖男勝訴，同時撤銷罰單及違規點數3點，全案仍可上訴。

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