藍批曾赴陸　陳時中反酸蔣萬安牽拖：代表董事會去公開交流

▲陳時中今天前往南投為蔡培慧輔選。（圖／陳時中競總提供）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨台北市長候選人陳時中在月初前往竹苗輔選後，17日前往中彰投拉抬黨籍候選人聲勢，他上午受訪回應藍營批評自己曾到中國交流一事說，當年他是代表台北醫學大學董事會公開交流，反酸國民黨台北市長候選人蔣萬安自提矽谷經驗又「牽拖」別人，這都沒有意義啦。

陳時中今天上午前往南投縣，陪同民進黨南投縣長候選人蔡培慧掃街拜票前受訪，被問及國民黨批評陳過去擔任台北醫學大學董事期間，也到中國大陸參加寧波醫療中心交流活動，是「嘴巴抗中保台，私下到中國交流」一事，陳回應，這是一個公開行程，並沒有所謂私下交流，此外，當時他是代表董事會去，進行正常的活動。

媒體另關注，蔣萬安強調自身矽谷經驗合法，反批民進黨桃園市長候選人鄭運鵬是「中國鵬」，國安會秘書長顧立雄執業期間也到中國開律師事務所賺錢？陳時中說，沒有人講蔣萬安在矽谷當律師是違法的事情，對不對？蔣在辯論會的時候用矽谷經驗回答社會住宅的問題，所以自己才會問他，他在矽谷的社會住宅經驗是什麼？現在又改口說要承襲矽谷精神。

陳時中說，然後大家又追出，蔣萬安在矽谷是打打雜、做一些中資的案子，蔣又講說英雄不怕出身低，其實這都是蔣萬安自己在講，沒有人要跟他牽拖這個，只是說蔣萬安說的矽谷經驗是什麼？是不是可以借助這些經驗讓市政做得更好？只不過後來大家發現這些經驗並沒有辦法引用到台北，就是這樣子而已，蔣萬安去牽拖誰做生意，這都沒有意義啦。

媒體也詢問，網路批評衛福部長薛瑞元是「綠衛兵」，陳時中是否要幫他緩頰？另對於網批陳蹭NBA巨星「魔獸」霍華德（Dwight Howard）的熱度，有什麼看法？陳說，「如果說我蹭錯人了，就當作一個冷笑話吧」，另外，薛瑞元為官有他的風骨，他都尊重。