指楊實秋獨子「賣淫為樂」！大馬歌手丘沁偉網上開撕　下場出爐





▲丘沁偉PO文指楊澤祖賣淫為樂，遭法官判刑。（圖／記者黃宥寧翻攝）

記者黃宥寧、陳韻如／台北報導

大馬歌手丘沁偉與北市前議員楊實秋之子楊澤祖，因架設網站糾紛，雙方互相在網路上互撕，丘沁偉更在網路上PO文，「議員之子賣淫為樂」、「議員之子下海當男妓」等。士林地院審結，依非公務機關非法利用個人資料罪判丘沁偉6個月徒刑，得易科罰金，並於執行完畢或赦免後驅逐出境。

自稱「暖聲熊男」的丘沁偉2009年從馬來西亞來台念大學，《我們回家，好嗎》一曲在網路爆紅，2016年間，丘以要製作專輯《病患》為由，四處向人借款，也曾與前台北市議員楊實秋獨子楊澤祖合作網站，結果因為專輯遲未發行，陸續被借款人控告詐欺，楊也指控丘涉嫌餵毒、強制猥褻等多項罪名，雙方因此撕破臉，開始在網路上互撕。

丘沁偉2020年11月間至2021年1月間開始在網路上張貼文章，「前國民黨議員楊實秋先生您的兒子欠我們錢」，並指楊澤祖「欠債不還，恐嚇性侵」、「議員之子賣淫為樂」，還稱楊澤祖仗著父親楊實秋濫訴成性。

法官審理後，認定丘沁偉涉犯非公務機關非法利用個人資料罪，審酌他因與楊澤祖產生糾葛，竟不思循理性方式解決紛爭，擅自在公開場合對外指摘足以貶損楊澤祖名譽的內容，並貿然使用楊澤祖的個人資料，且刊登時間不短，導致楊澤祖的個資外洩，造成他受到精神上的痛苦，因此依法判丘沁偉6個月徒刑，得易科罰金。

另外，丘沁偉已無合法居留權，並在此案法院審理期間經通緝3次，且涉犯施用第二級毒品罪遭判刑，法官諭知他刑期執行完畢後，驅逐出境。