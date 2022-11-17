啟動上海高定週　閃耀申城東方美

記者趙禕/上海報導

致力成為上海四大品牌中「上海消費」品牌標誌性活動的「上海高級定製週」活動今天正式展開；這項以提供消費者更多高品味、高質量、多元化選擇定製文化的時尚活動，從今天起到11月20日，將舉辦一系列的時尚走秀、沉浸式空間展示、新品發布、主題沙龍等，向消費者展示各種精彩靚麗的時尚定製商品。

▲▼第十一屆上海高級定製週活動從11月16日到11月20日舉辦。（圖／記者趙禕攝）

今年是第十一屆「上海高級定製週」活動，活動主題是「華彩東方 大美無界」，在向世界展示中國文化魅力的同時，進一步培育和夯實服裝服飾設計、珠寶配飾設計、時尚精品設計、文創設計、數位設計等多領域、跨界限的「中國原創」設計力量，讓東方生活美學的「朋友圈」變得更大。

隨著人們生活逐漸富裕，大陸定製文化已經從早期高級服裝定製逐步擴大到各種各樣不同商品的定製，追求與眾不同的客製化商品不僅是高收入人群的特殊需求，更有越來越多中產階級和年輕族群青睞這樣的消費文化；上海高級定製週在經歷多年的打磨，已經發展成中國高端精品品牌推動與扶持的平台，聚合高定產業、人才、品牌，輸出團體標準等元素。

▲定製文化已經從服裝定製逐步擴大到各種各樣不同商品的定製。（圖／主辦方提供）

從這一屆開始，「上海高級定製週」將不再是每年只舉辦一個星期的活動，而是將常年入駐大豫園片區，共同打造中國時尚文化產業高地；上海國際時尚聯合會與豫園股份也在今天簽約長期戰略合作。上海市黃浦區已經把深化大豫園片區建設納入下階段重點工作，並將上海福佑路地塊項目做為大豫園片區的最終實施主體，總建築面積超過100萬平方米；將打造成一個極具東方生活美學魅力的全球時尚文化秀場，形成「東方生活美學設計示範集聚地」佈局，成為上海城市的一張新名片。

▲上海國際時尚聯合會常務副會長殷姿和豫園股份輪值總裁倪強在開幕式上簽約見證「上海高級定製週」常年入駐大豫園片區。（圖／記者趙禕攝）

活動主辦方復星國際聯席CEO、上海國際時尚聯合會會長徐曉亮表示，上海是國內時尚人才走向國際的舞台，也是全球時尚產業品牌進入中國的橋頭堡；預計到2025年上海時尚消費將達到萬億級的市場，上海必然成為時尚的出品地、潮流的彙聚地、創新的策源地以及消費的引領地。未來希望把整個大豫園地區打造成上海新的時尚風格，打造一個極具東方生活美學神秘的、全球的時尚文化秀場，與全球的高級定製進行碰撞，有更好的交融。

▲復星國際聯席CEO、上海國際時尚聯合會會長徐曉亮。（圖／記者趙禕攝）

本屆活動以「阿朵麗茲Adoritz」─「西神中說」之《納西索斯》2022AW高定系列品牌走秀拉開幃幕，這個成立于2012年的女裝品牌致力於將歐洲頂級面料與中國絕美刺繡工藝相結合，傳遞中韻西裁的現代中國精英女性生活風貌。在本屆高定週首秀中，以希臘神話「納西索斯」為靈感源泉，將手工刺繡水仙花與桂花帶入高定大秀中，將不同層次的面料進行混色交織在一起，編織出一朵朵盛開中與含苞待放的水仙花。

▲▼本屆上海高級定製週開幕大秀，「阿朵麗茲Adoritz」─「西神中說」之《納西索斯》2022AW高定系列品牌走秀。（圖／記者趙禕攝）



▼本屆上海高級定製週開幕大秀，「阿朵麗茲Adoritz」─「西神中說」之《納西索斯》2022AW高定系列品牌走秀。（圖／記者趙禕攝）



▼本屆上海高級定製週開幕大秀「阿朵麗茲Adoritz」服裝設計總監Vivi與模特。（圖／記者趙禕攝）

本屆上海高定週期間，上海市美學學會、上海國際時尚聯合會和豫園股份還將聯合主辦首屆「東方生活美學高峰論壇」，邀請海內外美學理論界、文旅界、規劃界的知名專家，研討「東方生活美學」在「大豫園片區」的落地實踐，同時也將啟動「建構東方生活美學核心理論及分類實踐體系」課題研究。另外還有紳裝聯盟2022男裝系列、WJX婉珺璽2023《小囡夢蝶》主題系列、瑰絲陳GRACE CHEN「中國古典文學」三部曲之《紅樓夢境》2022秋冬高定系列等走秀活動，以及將器物與漢服跨界結合的「2022東家之夜—宋韻寫懷」、沉浸式表演的《西園雅集圖》、2022年長三角文創設計大賽暨「豫見未來」東方生活美學潮流文創設計大賽作品展、「High Time」高定展等一系列活動。