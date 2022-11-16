陸10歲女童被控「偷16元文具」　為證清白「從30樓跳下」身亡

▲女童跳樓身亡，家屬跑到文具店門口抗議（圖／翻攝微博）

記者蔡紹堅／綜合報導

貴州省畢節市一名10歲女童（也有指11歲）日前跳樓輕生，女童的家人表示，女童被當地一間文具店的女老闆指控偷了3.6元人民幣（約16元新台幣）的文具，個人資訊還被貼在店門口及網路上，為了證明自己的清白，才會想不開。

根據陸媒報導，女童日前與兩名同學到學校附近的「莎莎文具店」買文具，由於女老闆沒空結帳，女童把錢放在櫃台就離開了，但老闆卻衝出來指控她是小偷，還把她背包裡面的東西全部倒出來。

女童的兩名同學雖然幫忙作證了，但老闆還是非常堅持，把女童的作業本沒收。

最扯的是，還傳出老闆送文具給兩個學生，要他們到學校散播女童偷竊文具的謠言。甚至，老闆還在店門口、網路上張貼「重金懸賞」，公布了女童的個人資訊。

女童11日從30樓跳樓身亡，她的家人非常心痛，拿著女童的遺照到文具店外面抗議，希望能討回公道。文具店則已經多日沒有營業，老闆也不知所蹤。

當地教育局表示，他們正在調查，公安機關和相關部門也都已經介入此事。

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