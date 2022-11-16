用「韓系1小物」被笑大媽　自然捲妹驚呆！同事酸：誰夾都難看

▲原PO用韓系鯊魚夾被同事嘲諷像歐巴桑。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

韓國近年很流行一款髮夾，沒想到她用了卻被同事嘲笑！一位女網友在Dcard表示，她有嚴重的自然捲，所以偶爾會把頭髮用「韓系鯊魚夾」夾起來，沒想到同事卻批「很俗氣、像歐巴桑」，讓她難以接受，「這可不是普通鯊魚夾啊！一個在店面賣也是幾百塊欸！」忍不住請益，「用這樣真的很難看嗎？」

這位女網友在文中表示，因為自然捲嚴重的關係，所以她偶爾會把頭髮用韓系鯊魚夾夾起來，「沒想到有一天突然被同事說『很俗氣、像歐巴桑』，而且還說『不管是誰，夾這樣就是很難看』。」

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原PO接著貼出好幾張示意圖。圖中的女生用的都是韓國很流行的款式，包括莫蘭迪色系的磨砂交叉夾、低調款的豹紋方形夾，還有很經典的法式金屬花瓣夾等等。自然捲妹就直呼，「噢！拜託！這可不是普通鯊魚夾啊！一個在店面賣也是幾百塊欸！」想問其他人，用韓系鯊魚夾真的很不OK嗎？

▲長髮的女生必備髮夾。（圖／記者鄺郁庭攝）

看到貼文後，就有人也直批，「對我來說，鯊魚夾出門就是醜，無意冒犯，再漂亮的女生顏值都會瞬間降低的那種感覺，我整個很懊惱鯊魚夾怎麼會流行？審美到底出了什麼問題」、「不管夾子長什麼樣，都蠻醜的」、「個人覺得照片上的都很好看，實際在學校看到卻都覺得很醜」、「覺得上班這樣很不莊重，平常愛怎麼夾倒是沒差。」

不過，也有網友表示，「看臉，有化妝是造型，沒化妝是到樓下倒垃圾」、「鯊魚夾超級好看的！而且很方便，整理個瀏海、夾一下就可以出門了，懶人必備。個人覺得金屬的比較有質感，買過塑膠的，真的有一點太居家感」、「看夾子的造型和材質，還有臉。」還有人直呼，「我覺得自己爽就好，我還在路上看過阿嬤穿性感緊身衣」、「管他那麼多，我一根筷子把頭髮盤起來照樣出門。」