快訊／半個台灣有感！09：09規模4.5地震　最大震度3級

▲地震報告。（圖／氣象局）
記者陳俊宏／台北報導
半個台灣有感！根據中央氣象局的地震報告，今天9時9分發生芮氏規模4.5的有感地震，震央位於台東縣海端鄉，地震深度13.9公里，台東縣、高雄市最大震度3級。
【 第171號 #顯著有感地震 #地震報告 】
發震時間：111年11月16日09時09分35秒
震央位置：北緯23.07° 東經121.15°
震源深度：13.9公里
芮氏規模：4.5
相對位置：臺東縣政府北方 34.7 公里 (位於臺東縣海端鄉)
各地震度級：
● 臺東縣地區最大震度3級
3級：池上、鹿野、東河、卑南
2級：海端、利稻、成功、臺東市、太麻里
1級：綠島
● 高雄市地區最大震度3級
3級：桃源
1級：六龜、甲仙、旗山、楠梓
● 花蓮縣地區最大震度2級
2級：富里
1級：紅葉
● 南投縣地區最大震度1級
1級：玉山
● 嘉義縣地區最大震度1級
1級：大埔、番路、民雄、太保市
● 屏東縣地區最大震度1級
1級：三地門、瑪家、新埤
● 臺南市地區最大震度1級
1級：楠西、新化、善化、臺南市、七股
● 雲林縣地區最大震度1級
1級：草嶺、古坑、水林、土庫、四湖
● 嘉義市地區最大震度1級
1級：嘉義市
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