宜蘭老翁借錢搭車　身分竟是地方紅人！遭爆「8年前就在借」

▲借錢搭車的老翁被認出是詐欺慣犯。（圖／翻攝自Facebook／宜蘭知識+）



記者崔子柔／綜合報導

各地火車站時常可見有人以沒錢買車票回家為由，四處向路人借錢，但也有不少人被發現，收走現金後並沒有拿去買票。宜蘭一名善心人士昨（15）日晚間就碰上一名老翁，他擔心地發文求助，沒想到有網友揭露，該名老翁在台東「借到紅」，8年前就在用同樣理由借錢。

原PO昨日在臉書社團「宜蘭知識+」發文表示，他晚上7點在宜蘭火車站附近，該名老翁上前說自己從高雄來，忘了帶錢包和車票，希望能借現金讓他買票回高雄。

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▲原PO試圖替老翁聯繫親友遭拒。（圖／翻攝自Facebook／宜蘭知識+）



原PO擔心老翁可能失智或有困難，想幫忙用電話聯繫親友卻被強烈拒絕，也不接受替他買好車票、送他去搭車，只希望能借到現金，讓原PO憂心表示，「不論伯伯的真實情況如何，希望親友家屬有看到請盡快帶他回去」。

貼文曝光後，有網友透露，「剛剛在車站有遇到，我正要聯絡警察，他就阻止，之後默默到旁邊坐」，更有人指認「他在台東借到紅起來」，並貼上先前的新聞連結，內容提到該名老翁8年前就在台東車站借錢，當時的站長楊舜安也證實該翁是詐欺慣犯。

另有網友表示，「這個阿伯我在花蓮火車站也遇過他（兩個月前），說詞都一樣，但我當時趕火車，我請我老公回頭去了解他的狀況，他已經離開了」、「我也有遇過，幫買車票，轉眼間，他跑去退了票，還是報警好」、「我老公接受幫他買車票，但你一走，他就從車站出來退票」。