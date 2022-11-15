快訊／新店高爾夫球場「看他不爽」2打1　28歲男屁股中4刀

▲大新店高爾夫球場吳姓男子疑對眼上24歲潘女，連續遭簡姓少年及潘女持刀刺臀 。（圖／民眾提供）

記者陳以昇／新北報導

新北市新店區大新店高爾夫球場，15日晚間9時許，一對男女疑似看吳姓28歲男子不順眼，雙方起口角爭執，發生扭打，過程中一名17歲簡姓未成年男子拿出摺疊刀朝吳男刺殺，24歲潘女再拿另一把刀刺他屁股，造成他臀部左右兩邊各1處及3處穿刺傷，經救護人員緊急送往新店耕莘醫院救治，無生命危險，警方現正了解事發原因。

▼吳男被一對男女輪流刺傷臀部，現場血跡斑斑 。（圖／記者陳以昇翻攝）