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蔣萬安喊辭立委5天還沒辭？　莊瑞雄秀「這張」：可以借你抄一下

▲▼民進黨立委莊瑞雄過去曾辭職參選立委。（圖／翻攝自Facebook／莊瑞雄）

▲莊瑞雄過去曾辭去台北市議員職務參選立委。（圖／翻攝自Facebook／莊瑞雄）

記者呂晏慈／台北報導

國民黨台北市長候選人蔣萬安11月10日在突宣布將辭職立委，展現參選決心。不過，民進黨台北市長候選人陳時中競辦總幹事吳思瑤15日質疑，蔣萬安至今仍沒向立法院遞交辭職書，民進黨立委賴品妤也留言說，「沒想到除了矽谷經驗亂說，連辭職也要亂說，詐騙集團嗎？」發言人莊瑞雄則發文，拿出當年他請辭台北市議員的辭職函說，「可以借你抄一下」。

吳思瑤今天晚間透過臉書發文表示，蔣萬安11月10日宣布辭立委，講得義正辭嚴，鏗鏘有力，什麼展現決心，一定要贏，問題是5天過去了，說要辭卻還沒辭，蔣萬安至今沒有向立院遞交辭職書，「連辭立委都可以講空話？說謊話？練肖話？」

吳思瑤諷刺「蔣萬安就是假萬安」，騙票是真、辭職是假，這將是2022選戰最大的謊言、最扯的鬧劇，講要破釜沈舟，蔣萬安的船真的沈了。

莊瑞雄也發文表示，辭職有那麼難嗎？下定決心，寫上「蔣萬安即日起辭去立委職務」，然後簽下蔣萬安的名字，遞交給立院，馬上生效，蔣萬安11月10日宣布辭職，到現在只聞樓梯響，辭職函呢？

莊瑞雄並秀出一張照片表示，這是自己當年義無反顧，回屏東縣參選立委時，向台北市議會辭去議員職務的辭職函，可以借蔣萬安抄一下。

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