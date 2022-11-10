　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

國軍超正女士官下海了！魚訊叮嚀「戴套套唷」　長相價碼全曝光

▲▼ 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲北部地區第一後備部隊訓練中心，1名女中士遭爆料在網路交友軟體從事賣淫行為。（圖／記者黃宥寧翻攝）

記者黃宥寧／綜合報導

軍紀大崩壞！苗栗頭份鎮第一後備部隊訓練中心，驚爆1名外型亮麗李姓軍女士官，使用包養網站刊登交友資料，從事賣淫行為，更以6000元作為每次性交易價碼，爆料人更提供交易對話內容，李女利用下班時間賺外快，更要求對方派車載她到汽車旅館，爆料人更加碼指出，她同時與1名上士人夫調情。對此，相關單位也火速做出處置。

匿名爆料人在臉書《靠北長官2022》PO文，指出後備指揮部北二召斗煥坪的里雨含小姐，麻煩不要在營外兼職援交了好嗎，現在全營區都知道你就是在賣的，還是你要把生意拓展到營內呢？ 晚上加班到欣慰中心幫人排解一天的壓力，進一步說，貴單位如果留住這個人才不把她汰除，那真的是貫徹國家有綱常，軍隊有軍紀(妓)，值得請國防部頒發國軍優良團體。

▼爆料人指出李姓女士官賣淫。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲▼ 李語涵 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

不僅如此，更加碼爆料，李女與單位上士人夫調情，甚至調情完，還有下一個前任後勤官，要載李女上台北，對方甚至會傳「好想你，可以看你左邊右邊嗎（女乃）」，最後更痛批，妳是兼職援交到覺得身體就是拿來換取利益的東西嗎，典型的髒髒包換包包。

最後也表示，現在的社會笑貧不笑娼，但先看你的職業身分再來做娼吧，不然踢到鐵板就不好過了，更附上李女利用外散時間接客對話。

▼李姓軍士官與尋芳客對話。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲▼ 李語涵 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

對話清楚指出，尋芳客問休息零用金、時間，次數，李女則回「我一般就是6000哦」並回答對方晚上6點30分左右就有空，更表示自己有視導行程，要負責拍照跟行程，顯見她毫不隱瞞自己是職業軍人身分，雙方約定好時間後，李女更要求對方要來軍營附近載她，更叮嚀親密時要戴套套，親密結束後，對方甚至傳「不好意思找了一間那麼爛的汽旅」。

據悉，李女的胞妹也是國軍後備單位職業軍人，但也因「類似事件」退伍。對此後備指揮部稍早回應並強調，將依「毋枉毋縱」原則，秉公調查，倘確有不法，將檢討重懲汰除，絕不寬貸；並持恆強化所屬法紀教育，以正綱紀。

►寶多福犬餐買一送一！美味好吃還有三效保健

►PP石墨烯 雙11限時5折up再贈好禮！

ET快訊
快訊／跟蹤女大生狂拍打房門　大學女宿之狼抓到了
北市偵查隊長招待所玩天九牌　現場喊：兄弟別賭那麼大
快訊／女士官驚爆賣淫　後備指揮部大怒發聲
15家金控10月獲利一次看！　台新金、第一金成黑馬
快訊／館長跟財政部道歉：只是調侃民進黨
快訊／《封神榜》資深演員病逝！　6天前緊急入院
兩個有一個要被關！　薛瑞元、李德維正面對決

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／抓到了！真理大學女宿狂敲門嚇壞師生　跟蹤男：只想認識她

招待所玩天九牌9秒影曝光！　他現場看賭局喊：兄弟不要賭那麼大

因病補考分數打7折怒索「正確成績單」　國中女釋憲成功重打官司卻吞敗

高雄仁武電桿「爆火花」電箱短路　下班車流遇號誌停擺

31歲男太魯灣溪降墜亡！倒臥30公尺深河床　遺體搬運下山

男大生調教女友玩BDSM！吵架「擰斷手」看她瘋狂尖叫

國軍超正女士官下海了！魚訊叮嚀「戴套套唷」　長相價碼全曝光

彰化喬友大火4死22傷！指揮官不起訴　33歲獨子勇消殉職原因曝

快訊／桃園娃娃車自撞「包電桿」　司機和4童受傷嚇壞緊急送醫

退休師遊池上被酒駕撞死！同框稻浪竟成遺照　夫慟：她死不暝目

名車女充電樁拔槍借用　特斯拉車主遠端反擊！

韋汝爆藝人「為小黃瓜飆罵助理」　王思佳認：就是我啊..小S點頭「有Guts」

始源太紳士..李多熙喊：不要這樣！　鬍渣硬到像砂紙「吻戲刮痛她」

小貓跳進貨車1hr「沒被發現」　他意外變偷貓賊...急送牠回家

女兒「促進感情」找媽聊天　講不停她不耐煩：去睡覺！

滑輪天堂在哥倫比亞！　專屬公路「夜景美翻」

驚悚畫面曝！遭後車追撞　失控衝分隔島...慈父和9歲女兒慘死

野生陳庭妮「西門町賣地瓜球」　友人笑：妳副業喔？..還原擺攤真相

22歲駕駛硬擠車道輾過左腳　重機男檢舉5違規成功開罰

候選人街頭拿大聲公宣傳　幫騎士「倒數紅綠燈」超嗨

快訊／抓到了！真理大學女宿狂敲門嚇壞師生　跟蹤男：只想認識她

招待所玩天九牌9秒影曝光！　他現場看賭局喊：兄弟不要賭那麼大

因病補考分數打7折怒索「正確成績單」　國中女釋憲成功重打官司卻吞敗

高雄仁武電桿「爆火花」電箱短路　下班車流遇號誌停擺

31歲男太魯灣溪降墜亡！倒臥30公尺深河床　遺體搬運下山

男大生調教女友玩BDSM！吵架「擰斷手」看她瘋狂尖叫

國軍超正女士官下海了！魚訊叮嚀「戴套套唷」　長相價碼全曝光

彰化喬友大火4死22傷！指揮官不起訴　33歲獨子勇消殉職原因曝

快訊／桃園娃娃車自撞「包電桿」　司機和4童受傷嚇壞緊急送醫

退休師遊池上被酒駕撞死！同框稻浪竟成遺照　夫慟：她死不暝目

林佳龍競辦批藍營申請路權插隊　「搶頭香前廟裡就有香！」

快訊／抓到了！真理大學女宿狂敲門嚇壞師生　跟蹤男：只想認識她

專家曝投資等級債買點到了！　3檔基金11／21開募

加班錯過岳父生日！凌晨2點到家「妻反鎖大門」　他心死：人生怎過成這樣

招待所玩天九牌9秒影曝光！　他現場看賭局喊：兄弟不要賭那麼大

温昇豪被動接受「情慾攻擊」！　莫允雯為破鄭人碩心房體力耗盡

女士官驚爆賣淫　後備指揮部大怒：有不法就重懲汰除

因病補考分數打7折怒索「正確成績單」　國中女釋憲成功重打官司卻吞敗

旅展剛落幕　國泰航空、KKday雙11驚喜優惠接力推出

網流傳「雙11關鍵字」心測　5題測出當日宜忌事項，結果超爆笑

天氣熱…電眼妹扯開衣服「巨彈噴出」　6秒激晃片把網友逼瘋：我重播1小時！

社會熱門新聞

男友手機露餡！台北女要看片驚見「媽媽被性侵」

跑友變砲友！人夫約馬甲線女神「決鬥整晚」

全台最大網路賭博J董上銬！豪車名牌包曝光

東華大二生校內騎車自摔撞樹　送醫不治

桃園車禍父女雙亡！生母悲曝「6年約定」

即／父載9歲女下課遭車撞飛不治

BMW女好市多「拔槍借用」　特斯拉車主遠端反擊

國軍超正女士官下海了　長相價碼全曝光

送醫畫面曝！中信兄弟奪王戰女球迷昏倒不治

5歲女童當街遭性侵　4歲妹發抖目睹

快訊／輩分比茶董高！「台版柬埔寨」大姐頭落網

花蓮5歲女童遭性侵　警逮同村噁狼

永和唐寶寶事件　當晚「唯一目擊者」還原經過

媳婦遭公公性侵8次　二審判刑4年6月

更多熱門

相關新聞

掰家中急用頻向同袍借錢　輔導長竟因上網交友遭詐

掰家中急用頻向同袍借錢　輔導長竟因上網交友遭詐

陸軍金門防衛指揮部轄下1名林姓少尉輔導長，2020年間頻繁向下屬士官兵借貸數萬元，部隊長官聽到風聲調查，揪出林男瞎掰家中有急用等藉口，其實他因上網交友遭詐騙與威脅而借錢應急，金防部以林男違反官兵不得相互借貸等軍紀規定，記他大過1次，林男提告抗罰，主張沒以官階逼迫下屬借錢，事後也還清沒賒帳，台北高等行政法院仍判他敗訴，可上訴。

王浩宇被交友軟體封鎖！收到一堆裸照　

王浩宇被交友軟體封鎖！收到一堆裸照　

／假健檢真賣淫　中山醫助2萬4600陸人來台

／假健檢真賣淫　中山醫助2萬4600陸人來台

整隻手貼女兵胸晃3秒　上校判刑4月

整隻手貼女兵胸晃3秒　上校判刑4月

15歲妹跟男網友上床　哥哥火大提告

15歲妹跟男網友上床　哥哥火大提告

關鍵字：

賣淫後備軍隊交友軟體爆料汰除女兵

讀者迴響

熱門新聞

館長崩潰哭了！　「求求民進黨饒過我，放我一馬」

男友手機露餡！台北女要看片驚見「媽媽被性侵」

麥當勞真的變「麥當當」了！

LINE「沒出現1符號」代表被封鎖！

網紅媽幫3歲女兒辦生日趴！心碎邀27人卻沒人來

跑友變砲友！人夫約馬甲線女神「決鬥整晚」

快訊／BLACKPINK主辦方火速「取消這些門票」！　重新販售

快訊／徐巧芯公布「LINE對話」打臉陳時中：你要確定欸

找人跟拍陳時中文件「簽名全P的」　出處曝

全台最大網路賭博J董上銬！豪車名牌包曝光

規模更甚富士康！鄭州再爆3萬多大學生大逃亡

中職總冠軍戰傳憾事！　女球迷疑不治

東華大二生校內騎車自摔撞樹　送醫不治

親綠粉專緊急道歉！徐巧芯嗆：來不及了

夏如芝「餐廳低調打工」被認出！

更多

最夯影音

更多
名車女充電樁拔槍借用　特斯拉車主遠端反擊！

名車女充電樁拔槍借用　特斯拉車主遠端反擊！
韋汝爆藝人「為小黃瓜飆罵助理」　王思佳認：就是我啊..小S點頭「有Guts」

韋汝爆藝人「為小黃瓜飆罵助理」　王思佳認：就是我啊..小S點頭「有Guts」

始源太紳士..李多熙喊：不要這樣！　鬍渣硬到像砂紙「吻戲刮痛她」

始源太紳士..李多熙喊：不要這樣！　鬍渣硬到像砂紙「吻戲刮痛她」

小貓跳進貨車1hr「沒被發現」　他意外變偷貓賊...急送牠回家

小貓跳進貨車1hr「沒被發現」　他意外變偷貓賊...急送牠回家

女兒「促進感情」找媽聊天　講不停她不耐煩：去睡覺！

女兒「促進感情」找媽聊天　講不停她不耐煩：去睡覺！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

金馬59特別報導

金馬59特別報導

影迷最期待的年度盛事，一賭入圍者喜悅、演員的秘辛、典禮即時盛況，等你來一探究竟

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【雙11】毛孩瘋雙11

【雙11】毛孩瘋雙11

11/1-11/15雙11報到領券現折111元，全站滿額再折，最高享15%折扣！立即逛逛

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面