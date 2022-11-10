國軍超正女士官下海了！魚訊叮嚀「戴套套唷」　長相價碼全曝光

▲北部地區第一後備部隊訓練中心，1名女中士遭爆料在網路交友軟體從事賣淫行為。（圖／記者黃宥寧翻攝）

記者黃宥寧／綜合報導

軍紀大崩壞！苗栗頭份鎮第一後備部隊訓練中心，驚爆1名外型亮麗李姓軍女士官，使用包養網站刊登交友資料，從事賣淫行為，更以6000元作為每次性交易價碼，爆料人更提供交易對話內容，李女利用下班時間賺外快，更要求對方派車載她到汽車旅館，爆料人更加碼指出，她同時與1名上士人夫調情。對此，相關單位也火速做出處置。

匿名爆料人在臉書《靠北長官2022》PO文，指出後備指揮部北二召斗煥坪的里雨含小姐，麻煩不要在營外兼職援交了好嗎，現在全營區都知道你就是在賣的，還是你要把生意拓展到營內呢？ 晚上加班到欣慰中心幫人排解一天的壓力，進一步說，貴單位如果留住這個人才不把她汰除，那真的是貫徹國家有綱常，軍隊有軍紀(妓)，值得請國防部頒發國軍優良團體。

▼爆料人指出李姓女士官賣淫。（圖／記者黃宥寧翻攝）

不僅如此，更加碼爆料，李女與單位上士人夫調情，甚至調情完，還有下一個前任後勤官，要載李女上台北，對方甚至會傳「好想你，可以看你左邊右邊嗎（女乃）」，最後更痛批，妳是兼職援交到覺得身體就是拿來換取利益的東西嗎，典型的髒髒包換包包。

最後也表示，現在的社會笑貧不笑娼，但先看你的職業身分再來做娼吧，不然踢到鐵板就不好過了，更附上李女利用外散時間接客對話。

▼李姓軍士官與尋芳客對話。（圖／記者黃宥寧翻攝）

對話清楚指出，尋芳客問休息零用金、時間，次數，李女則回「我一般就是6000哦」並回答對方晚上6點30分左右就有空，更表示自己有視導行程，要負責拍照跟行程，顯見她毫不隱瞞自己是職業軍人身分，雙方約定好時間後，李女更要求對方要來軍營附近載她，更叮嚀親密時要戴套套，親密結束後，對方甚至傳「不好意思找了一間那麼爛的汽旅」。

據悉，李女的胞妹也是國軍後備單位職業軍人，但也因「類似事件」退伍。對此後備指揮部稍早回應並強調，將依「毋枉毋縱」原則，秉公調查，倘確有不法，將檢討重懲汰除，絕不寬貸；並持恆強化所屬法紀教育，以正綱紀。