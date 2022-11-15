▲羅致政與彭佳芸接受資深媒體人黃光芹網路節目《新聞不芹菜》專訪。（圖／震傳媒提供）



記者詹宜庭／台北報導

民眾黨新竹市長候選人高虹安深陷詐領助理費疑雲，新北市議員彭佳芸15日怒斥，「高虹安根本是女版柯文哲，想把所有人拖下水」。彭佳芸強調，有很多人都是合法申報、合法撥給助理，與高虹安把助理錢拿到自己口袋是不同事情，要求高虹安盡快接受司法調查。

民進黨立委羅致政與彭佳芸今日接受資深媒體人黃光芹網路節目《新聞不芹菜》專訪，談及高虹安涉嫌詐領助理費爭議，彭佳芸表示，高虹安現在面臨法律問題，助理費是每個議員、立委要簽名，薪水再撥至助理戶頭，而過往有問題的是，有些議員會利用人頭助理領錢，然後把錢弄回自己戶頭。

彭佳芸說，高虹安現在被爆出她將助理費撥到助理戶頭後，再上繳至公積金，但辦公室的額外花費應該為立委、議員本人的額外支出，且助理加班費就是要給，若有多報情形，就要還給立法院，不可能退還給立委本人，也不是上繳到公積金，然後讓老闆買產品、洗頭等。

彭佳芸也痛批，「高虹安根本是女版柯文哲，想把所有人拖下水」，有很多人都是合法申報、合法撥給助理，與高把助理錢拿到自己口袋是不同事情，要求她接受司法調查。

羅致政表示，民眾黨先前確實吸引很多年輕人支持，但高虹安這次慣老闆的形象，相信年輕人會有感，雖然高虹安之前對外形象不是這樣，不過在事實面上她並沒有否認，因為她自己知道那是事實，買個人物品已有私用情形，法律也有明確規定不能私用。

羅致政指出，高虹安已默認慣老闆形象，把責任推給助理，卻說自己都不知道，同為民眾黨的勞權專家賴香伶、黨主席柯文哲也都不敢講話，讓高虹安的設定被挑戰，全黨保一人。羅致政強調，年輕選票會流動，民進黨失去過也贏回過，民眾黨也會面臨這種情況，每次選舉氛圍不一樣，不論如何都要想辦法爭取年輕人支持。