2022選戰倒數！　桃園市公辦電視政見發表15日起登場

▲桃園市公辦電視政見發表15日起登場。（圖／擷取自市選委會網站）

記者楊淑媛／桃園報導

2022選戰倒數，桃園市公辦電視政見發表會15日起陸續登場，首日由4位市長候選人打頭陣，接著由桃園14區市議員候選人進行政見發表會，迄23日結束。市選委會表示，15日上午9點的市長候選人政見發表會，採辯論方式舉辦，介於傳統政見發表跟一般辯論中間。

市選委會說明，15日當天8點半4位市長候選人報到，抽順序籤後會有4個講台提供給4位市長候選人，每人先政見申論6分鐘，接著第一位專家學者提問，每人回答6分鐘，再由第二位專家學者提問，同樣每人6分鐘，最後有6分鐘總結，沒有交叉詰問，預估約2小時會結束。

另外，包括平地原民和山地原民選區的桃園14區市議員，也舉辦政見發表會，候選人當天報到抽籤，若未出席視同放棄權利，每人有15分鐘，從16日起登場。其中第一和第七選區的桃園和中壢選區分別有27人和23人參選，排定16、18日兩天的政見發表會分成上下午兩場舉行。

市長和市議員政見發表會，市民朋友可收看北桃園、南桃園、北健有線電視第3頻道，以及 YouTube同步播出，直播翌日晚上也都會全數上傳在YouTube公開，讓民眾收看。