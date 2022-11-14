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魔獸吃夜市美食狂點頭　一聽是雞屁股「OH…SHXT！」爆笑反應曝

記者閔文昱／綜合報導

前NBA超級球星霍華德（Dwight Howard）加盟T1桃園雲豹後，14日晚間無預警現身桃園夜市，體驗各式小吃及小遊戲，吸引大批民眾圍觀，其中，他在不知情的情況下還品嚐了許多外國人都不敢吃的「雞屁股」，不過事後得知真相後也瞬間驚呆，直呼「Oh... Shxt！」爆笑一幕惹得眾人哈哈大笑。

霍華德14日晚間在IG開直播，分享自己在桃園夜市大啖台灣小吃，他先後品嚐了蚵仔煎、糖葫蘆、地瓜球等夜市美食，甚至還到到附近攤位體驗打彈珠、射飛鏢、夾娃娃機等各式小遊戲，讓一旁民眾看得津津有味，而他也大方與熱情粉絲合照，場面相當熱鬧。

▲霍華德（Dwight Howard）14日晚間現身桃園夜市。（圖／翻攝自IG／dwighthoward）

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▲霍華德（Dwight Howard）14日晚間現身桃園夜市。（圖／翻攝自IG／dwighthoward）

其中，有網友也拍下霍華德品嚐雞屁股畫面，只見他吃下第一顆後頻頻點頭，看似是相當滿意，隨後便向店家確認，「chicken？（雞肉嗎？）」店家則回覆「chicken ass（雞屁股）」。霍華德聽了後先是一愣「chicken ass？」之後反應過來才驚呼，「chicken ass！Oh... Shxt！」，一旁保鑣見狀也忍不住低頭掩面狂笑，超真實反應讓在場民眾紛紛笑翻。

▲魔獸體驗夜市美食雞屁股，超真實反應笑翻眾人。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社公開版）

▲魔獸體驗夜市美食雞屁股，超真實反應笑翻眾人。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社公開版）

畫面曝光後，不少網友紛紛留言「好可愛啊，就喜歡這種坦蕩不做作的魔獸」、「他真的很適合綜藝耶」、「這反應好好笑」、「哈哈哈，感覺很好相處」、「哈哈，很親民」、「太適合來台灣了」、「真的會笑死，如果他能上台灣任何一檔綜藝節目，收視率絕對爆掉」、「昔日第一中鋒現在在夜市吃雞屁股，我還沒醒嗎」。

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