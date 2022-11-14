「魔獸」現身桃園好市多！粉絲合照嗨翻　他開直播：明天去逛夜市

▲霍華德（Dwight Howard）14日晚間現身好市多，遇民眾合照來者不拒。（圖／網友提供）

記者閔文昱／綜合報導

前NBA超級球星霍華德（Dwight Howard）轉戰T1桃園永豐雲豹，全台颳起了「魔獸旋風」，曾貴為NBA第一中鋒的他，私下也相當親民。有民眾14日到桃園的好市多購物時，意外巧遇霍華德，而對方也展現親和力，大方與現場民眾合照，羨煞不少粉絲。

霍華德今日晚間現身好市多南崁店，馬上被不少民眾認出，引發不小騷動。他也在自己的IG進行直播，分享購物過程並與粉絲互動，期間他除了回答網友們的提問外，一邊還與現場熱情粉絲合照，有時還會突然高歌一曲，作風相當親民。他還透露，明天打算去體驗一下台灣的夜市。

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▲霍華德大方與現場民眾合照。（圖／翻攝自IG／dwighthoward）

事實上，除了下午採買行程，霍華德今天一早就出現在健身房，接受體能教練維達斯(Jimmy Vidas)一對一貼身練習，他也在個人IG分享在健身房勤奮練習的影片，只見他僅穿短褲露出結實的肌肉，輕鬆完成各項訓練，影片中也向台灣球迷喊話，「把我的一切獻給你們！」

霍華德將在本周六迎來T1首秀，他上周在加盟記者會上霸氣表示，來台灣不是來玩，目標就是幫助雲豹奪下總冠軍，他也身體力行，目前正積極備戰中。